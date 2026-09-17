Цього можуть не знати навіть батьки: чи треба реєструвати в Україні дитину, народжену за кордоном

Немовля / фото ілюстративне / © pexels.com

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Народження дитини за кордоном не завжди вимагає повторної реєстрації в Україні, адже ця процедура залежить від того, хто видав свідоцтво — українське консульство чи місцеві іноземні органи.

У Міністерстві юстиції роз’яснили, за яких умов дані автоматично з’являються в українському реєстрі, а коли достатньо просто легалізувати іноземний документ.

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Що варто знати про реєстрацію народження дитини у дипломатичні установі

Українці мають право оформити свідоцтво про народження дитини в дипломатичному представництві України за кордоном. Під час дії воєнного стану уповноважені консульства та посольства здійснюють таку реєстрацію незалежно від того, де саме проживають чи перебувають батьки.

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Усі дані про дитину та її походження одразу вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян України, що надалі дозволяє вільно використовувати цю інформацію в інших державних електронних системах.

Що робити, якщо народження дитини зареєстрували органи іноземної держави

Повторне проведення реєстрації того самого народження в органах ДРАЦС України є зайвим і не регулюється законодавством. Отже, за наявності свідоцтва, виданого уповноваженими структурами іншої країни, повторний актовий запис в Україні не складається.

Що варто знати про використання іноземного документа в Україні

Іноземний документ про народження має бути оформлений відповідно до вимог законодавства України щодо визнання документів, виданих за кордоном. Залежно від країни, де народилася дитина, вам може знадобитися:

консульська легалізація документа;

апостиль;

або жодного додаткового засвідчення — якщо це передбачено міжнародним договором України.

Крім того, до закордонного свідоцтва необхідно додати нотаріально завірений переклад українською мовою. Оскільки правила легалізації відрізняються залежно від країни видачі, перед подачею документів в Україні слід завчасно уточнити потребу у проставленні апостиля чи консульському засвідченні.

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«Якщо народження дитини вже зареєстроване компетентним органом іноземної держави, вдруге реєструвати його в Україні не потрібно. Необхідно належним чином оформити іноземний документ для його використання в Україні», — зазначили у відомстві.

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