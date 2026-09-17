Дональд Трамп та Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін більше не зможе приїхати до США на зустріч із Дональдом Трампом. Конгрес США схвалив новий пакет санкцій, який передбачає заборону в’їзду для російського лідера.

Про це повідомляє Welt.

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Відповідний пакет після Сенату схвалила Палата представників Конгресу США. Також заборона на в’їзд стосується низки російських військових чиновників. Їхні активи на території Сполучених Штатів також заморозять.

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Нові обмеження стали першим масштабним санкційним пакетом проти Росії за другий президентський термін Дональда Трампа. За документ проголосували 262 члени Конгресу, 159 були проти.

Санкції передбачають заходи проти російського «тіньового флоту» — суден, які Москва використовує для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти. Також обмеження поширюються на низку російських банків.

Окремо пакет надає Трампу повноваження запроваджувати підвищені тарифи на імпорт із Росії — до 500%. Для товарів із Китаю та Індії, які є серед найбільших покупців російської нафти й газу, тарифи можуть зрости до 100%.

Прихильники законопроєкту розраховують, що санкції посилять тиск на російський енергетичний сектор. Водночас частина демократів висловлювала застереження через нові повноваження президента США щодо тарифів.

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Пакет санкцій названий на честь сенатора Ліндсі Грема, який понад рік домагався його ухвалення. Незадовго до смерті у липні він заявляв про досягнення домовленості з Білим домом. Трамп, зі свого боку, заявив, що підпише документ, після чого він набуде чинності.

Санкції США проти Росії — останні новини

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Їх називають «пекельними» через жорсткі обмеження, які стосуються мит та енергоресурсів.

Раніше група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

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