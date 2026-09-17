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Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Сокільницької територіальної громади Тарас Сулимко.

«У мера Львова своє бачення, як мають жити Сокільники, у нас — своє. Різниця тільки в тому, що Львів має вирішувати за себе, а Сокільники — за себе. Так закон працює. За новим генеральним планом Сокільники розвантажують місто. Свої школи і садочки означають, що менше дітей поїдуть щоранку у Львів. Свої очисні споруди — що стоки не йдуть у міські мережі. А нове житло забирає частину черги, яка тисне на львівський ринок», — каже Сулимко.

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У плані розвитку передбачено, що в селі збудують власні очисні споруди та вперше за всю історію Сокільників проведуть централізоване водопостачання та каналізацію. Цей план був схвалений архітектурно-містобудівною радою при Львівській ОВА, погоджений з Державіаслужбою. Громада також підписала меморандум з Міжнародним аеропортом «Львів» подальший розвиток львівського летовища.

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У плані розвитку Сокільників враховано, що до 2044 року його населення може збільшитися до майже 51 тисячі мешканців. Виходячи з цього, в проєкт закладають комунікації, дороги та об’єкти соціальної інфраструктури, адже зараз 40% дітей змушені вчитися поза селом.

«Документ ухвалила рада громади, всі розрахунки проведені згідно державних будівельних норм (ДБН), обмеження аеропорту враховані. Якщо такий генеральний план можна заблокувати ззовні — завтра так само можна заблокувати розвиток будь-якої громади», — попереджає голова Сокільників.

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