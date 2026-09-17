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«У мера Львова своє бачення, у нас — своє»: голова Сокільницької громади відстоює право на самоврядування
Громада села Сокільники, що межує зі Львовом, ухвалила генеральний план розвитку до 2044 року. Він передбачає будівництво житла, шкіл, садочків, доріг, комунальної інфраструктури, індустріального парку та зон відпочинку. Однак вже півтора року реалізація плану блокується Львовом.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Сокільницької територіальної громади Тарас Сулимко.
«У мера Львова своє бачення, як мають жити Сокільники, у нас — своє. Різниця тільки в тому, що Львів має вирішувати за себе, а Сокільники — за себе. Так закон працює. За новим генеральним планом Сокільники розвантажують місто. Свої школи і садочки означають, що менше дітей поїдуть щоранку у Львів. Свої очисні споруди — що стоки не йдуть у міські мережі. А нове житло забирає частину черги, яка тисне на львівський ринок», — каже Сулимко.
У плані розвитку передбачено, що в селі збудують власні очисні споруди та вперше за всю історію Сокільників проведуть централізоване водопостачання та каналізацію. Цей план був схвалений архітектурно-містобудівною радою при Львівській ОВА, погоджений з Державіаслужбою. Громада також підписала меморандум з Міжнародним аеропортом «Львів» подальший розвиток львівського летовища.
У плані розвитку Сокільників враховано, що до 2044 року його населення може збільшитися до майже 51 тисячі мешканців. Виходячи з цього, в проєкт закладають комунікації, дороги та об’єкти соціальної інфраструктури, адже зараз 40% дітей змушені вчитися поза селом.
«Документ ухвалила рада громади, всі розрахунки проведені згідно державних будівельних норм (ДБН), обмеження аеропорту враховані. Якщо такий генеральний план можна заблокувати ззовні — завтра так само можна заблокувати розвиток будь-якої громади», — попереджає голова Сокільників.