Дизель по 100 грн вже завтра: експерт попередив про стрімке здорожчання пального

Дизель на АЗС

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В Україні оптова вартість дизельного пального стрімко пішла вгору і вже досягла позначки близько 98 гривень за літр. Такий стрибок на гуртовому ринку неминуче позначиться на роздрібних цінниках автозаправних станцій вже найближчим часом.

Про це в ефірі Київського часу заявив директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн.

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За словами експерта, традиційна різниця між оптовою та роздрібною ціною пального становить орієнтовно 8 гривень на літрі. З огляду на це, за нинішніх оптових котирувань у 98 грн, реальна вартість дизеля на АЗС може сягнути близько 106 грн за літр.

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Перші зміни на колонках водії можуть відчути вже завтра, 18 вересня, коли роздрібні ціни почнуть перетинати позначку в 100 грн.

Головним чинником такої динаміки стало суттєве здорожчання дизеля на світовому ринку — лише за останні два дні світова ціна зросла приблизно на 8 грн за літр.

Сергій Куюн підкреслив: якщо подібна тенденція на міжнародних біржах утримуватиметься ще тиждень-два, черговий етап підвищення вартості пального в Україні стане незворотним.

Нагадаємо, в Україні через прицільні атаки російських окупантів можливі тимчасові перебої з постачанням пального.

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