- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2275
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ посеред дня вдарила по ТЦ великого міста — перші деталі від влади (оновлено)
Окупанти вдарили по харківському ТЦ — у регіоні триває повітряна тривога. Під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті.
Сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Зафіксовано влучання в Слобідському районі. Попередньо — удар по торгівельному центру», — коротко зазначив він.
«Влучання — у торговий центр. Уточнюємо інформацію щодо наслідків та постраждалих. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — додав своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов.
Згодом стало відомо, що 65-річна жінка звернулась по допомогу медиків після удару по торгівельному центру в Основ'янському районі.
“Це працівниця пошкодженого закладу, яка в момент удару перебувала в укритті й пізніше їй стало зле. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу”, - додав очільник ОВА.
Атаки по Україні 17 вересня — що відомо
Українська ППО вночі знешкодила 124 зі 157 російських дронів і сім «Бандеролей». Влучання фіксують у 36 місцях, у пʼяти — впали уламки.
Зокрема, у Києві через російські удари 17 постраждалих. Пошкоджені офісна будівля та житловий будинок у Дніпровському районі. У Соломʼянському районі зруйнована складська будівля.
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджена багатоповерхівка, також є зруйновані будинки. Шість людей постраждали, серед них двоє дітей.