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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2275
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1 хв

РФ посеред дня вдарила по ТЦ великого міста — перші деталі від влади (оновлено)

Окупанти вдарили по харківському ТЦ — у регіоні триває повітряна тривога. Під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці працюють рятувальники

На місці працюють рятувальники / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання в Слобідському районі. Попередньо — удар по торгівельному центру», — коротко зазначив він.

«Влучання — у торговий центр. Уточнюємо інформацію щодо наслідків та постраждалих. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — додав своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що 65-річна жінка звернулась по допомогу медиків після удару по торгівельному центру в Основ'янському районі.

“Це працівниця пошкодженого закладу, яка в момент удару перебувала в укритті й пізніше їй стало зле. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу”, - додав очільник ОВА.

Атаки по Україні 17 вересня — що відомо

Українська ППО вночі знешкодила 124 зі 157 російських дронів і сім «Бандеролей». Влучання фіксують у 36 місцях, у пʼяти — впали уламки.

Зокрема, у Києві через російські удари 17 постраждалих. Пошкоджені офісна будівля та житловий будинок у Дніпровському районі. У Соломʼянському районі зруйнована складська будівля.

Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджена багатоповерхівка, також є зруйновані будинки. Шість людей постраждали, серед них двоє дітей.

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