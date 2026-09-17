На місці працюють рятувальники / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

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Сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Зафіксовано влучання в Слобідському районі. Попередньо — удар по торгівельному центру», — коротко зазначив він.

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«Влучання — у торговий центр. Уточнюємо інформацію щодо наслідків та постраждалих. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — додав своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що 65-річна жінка звернулась по допомогу медиків після удару по торгівельному центру в Основ'янському районі.

“Це працівниця пошкодженого закладу, яка в момент удару перебувала в укритті й пізніше їй стало зле. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу”, - додав очільник ОВА.

Атаки по Україні 17 вересня — що відомо

Українська ППО вночі знешкодила 124 зі 157 російських дронів і сім «Бандеролей». Влучання фіксують у 36 місцях, у пʼяти — впали уламки.

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Зокрема, у Києві через російські удари 17 постраждалих. Пошкоджені офісна будівля та житловий будинок у Дніпровському районі. У Соломʼянському районі зруйнована складська будівля.

Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджена багатоповерхівка, також є зруйновані будинки. Шість людей постраждали, серед них двоє дітей.

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