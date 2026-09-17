Поранені діти, "прильоти" просто по будинках: РФ ракетами вгатила по Києву і низці міст, атакували цілим арсеналом

Повітряна тривогу / © tsn.ua

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Російські війська атакували Україну дронами й ракетами 17 вересня. Є потерпілі. Серйозних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Що відомо про наслідки російської атаки — читайте у матеріалі ТСН.

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Скільки цілей збила ППО

У ніч на 17 вересня, починаючи з 18:00 16 вересня, противник здійснив масовану атаку по території України.

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Для удару ворог застосував:

протикорабельні ракети «Онікс» із Курської області РФ;

балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;

4 крилаті ракети морського базування «Калібр» з акваторії Каспійського моря;

10 ракет «Бандероль»/«Дань-Т» із повітряного простору над акваторією Азовського моря;

157 ударних БпЛА типу Shahed (більша частина — реактивні), а також дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків Орла, Міллерового, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в Криму.

Основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 силами ППО знищено та подавлено 131 ворожу ціль:

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7 ракет «Бандероль»/«Дань-Т»;

124 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 36 локаціях. Ще на 5 локаціях зафіксовано падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Атака триває. У повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтеся правил безпеки та перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги.

РФ вдарила по Києву та Київщині

Армія РФ продовжила атаку по Києву вранці після нічного балістичного удару. У небі над Україною залишалися ударні та реактивні БпЛА. Київ — під повторною атакою: у столиці лунали вибухи, за останніми даними ТСН, постраждали 16 людей, серед них двоє дітей — 10 та 12 років. Дев'ятеро перебувають у лікарнях. У Подільському районі Києва зафіксовано влучання у складську будівлю. Станом на момент оновлення повідомлялося про реактивні БпЛА над Києвом, а також їхній рух у напрямку Житомирщини, Києва та Дніпропетровщини.

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Як відомо, у ніч проти 17 вересня Київ атакували балістичними ракетами — за даними військових, пуски здійснювалися з території Курської області РФ. Перші вибухи пролунали близько 02:15. У Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю, житловий будинок та складські приміщенння, уламки впали і поблизу АЗС. У Святошинському районі попередньо зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

Російські війська атакували Київщину майже добу — від учорашнього дня, протягом ночі та вранці сьогодні. Масований удар безпілотниками та балістичними ракетами був спрямований на населені пункти й цивільну інфраструктуру області. Під ударом опинилися Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти. Найбільше руйнувань зафіксували у Броварському районі — 14, ще 10 об’єктів пошкоджено у Фастівському. Серед пошкодженого — приватні будинки, складські та виробничі приміщення, а також транспортні засоби. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Удар по Одесі

У ніч проти 17 вересня РФ атакувала Одесу. Пошкоджено 19-поверховий житловий будинок. Постраждали 6 людей, серед них дві дитини. В іншому районі міста зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено.Також є руйнування господарських споруд. На місцях працюють служби: ліквідовують наслідки атаки та закривають вибиті вікна. Інформацію повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська 17 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, травми отримали жінка та двоє чоловіків. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Також російські ракети влучили по промислових об’єктах міста. Внаслідок удару частково пошкоджено будівлі, а на одному з підприємств виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, 17 вересня під ранок РФ атакувала залізничний вокзал Берестина на Харківщині. На момент атаки там перебували пасажири. Внаслідок удару пошкоджено будівлю вокзалу, фото наслідків опублікувала «Укрзалізниця». Інформація про наслідки атаки на момент публікації ТСН ще уточнювалася. Матеріал оприлюднили о 08:54 17 вересня 2026 року.

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