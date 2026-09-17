Постійно закладена одна ніздря: чому це не завжди алергія

Закладений ніс / © pixabay.com

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Закладеність носа — поширений симптом застуди, грипу, синуситу чи алергії. Проте зазвичай у таких випадках можуть бути закладені обидві ніздрі, хоча й різною мірою. Інша ситуація, коли людині тривалий час важко дихати саме через одну й ту саму ніздрю. Тоді причиною може бути фізична перешкода, яка звужує носовий прохід.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Викривлена носова перегородка

Однією з найпоширеніших причин постійної односторонньої закладеності є викривлення носової перегородки. Вона розділяє носову порожнину на дві частини. Якщо перегородка зміщена в один бік, відповідний носовий хід може стати вужчим, через що повітрю складніше проходити.

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Саме собою викривлення не завжди є проблемою. У багатьох людей носова перегородка має певну асиметрію, але це не впливає на дихання. Лікування потрібне переважно тоді, коли зміни спричиняють виражені симптоми.

Окрім постійної закладеності однієї ніздрі, можуть виникати носові кровотечі, хропіння, шумне дихання уві сні, повторні проблеми з пазухами, біль або тиск в обличчі та головний біль.

Викривлення може бути вродженим або з'явитися після травми носа. З віком структура носа також може змінюватися, через що наявна раніше проблема стає помітнішою.

Алергія може посилити проблему

Викривлення перегородки та алергія можуть існувати одночасно. Якщо носові ходи вже звужені, набряк слизової під час алергії або застуди може ще більше ускладнити проходження повітря.

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Протиалергічне лікування здатне зменшити набряк слизової та полегшити дихання. Однак воно не змінює положення самої носової перегородки.

Причиною можуть бути поліпи

Ще один можливий фактор — носові поліпи. Це м'які, зазвичай безболісні та неракові утворення слизової оболонки носа або пазух.

Невеликі поліпи можуть не спричиняти жодних симптомів. Великі або численні утворення здатні перекривати носові проходи.

У такому разі, крім закладеності, можуть з'явитися:

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нежить і виділення з носа;

слиз, що стікає по задній стінці горла;

зниження або втрата нюху;

погіршення смаку;

тиск чи біль в зоні обличчя;

головний біль;

хропіння.

Поліпи часто пов'язані з тривалим запаленням носа та пазух. Вони можуть виникати, зокрема, у людей з алергією або астмою.

Не виключений і хронічний синусит

Тривалу закладеність також може спричиняти хронічний синусит — стан, за якого запалення в носі та навколоносових пазухах триває щонайменше 12 тижнів.

Через набряк тканин порушується відтік слизу, а дихати через ніс стає складніше. Хронічний синусит може супроводжуватися тиском або болем в області обличчя та іншими симптомами.

У деяких випадках одразу кілька факторів можуть впливати на дихання: наприклад, викривлена перегородка може поєднуватися із запаленням слизової або поліпами.

Закладеність буває і без алергії

Не кожен нежить чи набряк слизової є проявом алергічної реакції. Існує так званий неалергічний риніт — стан, за якого слизова носа подразнюється та набрякає без участі алергену.

Симптоми можуть посилюватися через тютюновий дим, парфуми, пил, хімічні речовини, вихлопні гази та інші подразники. На стан слизової також можуть впливати гормональні зміни та деякі хронічні захворювання.

Втім, за неалергічного риніту частіше можуть бути залучені обидва носові проходи. Якщо ж постійно заблокована лише одна ніздря, варто виключити механічну причину.

У дітей причиною може бути сторонній предмет

Однобічна закладеність носа в дитини потребує особливої уваги. Іноді причиною стає стороннє тіло, яке дитина могла випадково помістити в ніс.

Якщо предмет розташовано глибоко, не варто намагатися дістати його самостійно за допомогою пінцета чи інших інструментів. У такій ситуації потрібен огляд медичного працівника.

Рідше постійну односторонню закладеність можуть спричиняти інші утворення, які перекривають носовий прохід. Це не означає, що за симптомом обов'язково стоїть серйозне захворювання, однак тривалу проблему не варто залишати без уваги.

Як визначити причину

Лікар може оглянути носову порожнину за допомогою спеціального освітлення та інструментів. За потреби проводять детальніше обстеження.

Під час консультації важливо повідомити, як давно триває проблема, чи закладена одна чи обидві ніздрі, чи були травми носа, носові кровотечі, хропіння, часті синусити або зміни нюху.

Лікування залежить від причини. Якщо проблему спричиняє алергія або запалення, лікар може призначити відповідні препарати чи назальний спрей. Але медикаменти не здатні випрямити викривлену носову перегородку.

Якщо саме анатомічна особливість істотно заважає диханню, одним із варіантів лікування є септопластика. За наявності поліпів також можуть застосовувати медикаментозне лікування, а в окремих випадках — хірургічне видалення.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Звернутися до фахівця варто, якщо одна ніздря постійно залишається закладеною і симптом не минає, особливо попри лікування.

Не варто відкладати обстеження, якщо до закладеності додаються:

часті носові кровотечі;

тривала втрата або помітне погіршення нюху;

повторні проблеми з пазухами;

біль або тиск в зоні обличчя;

кров'янисті виділення з носа;

висока температура;

жовті або зелені виділення разом із температурою чи болем в обличчі.

За сильного головного болю, набряку або почервоніння навколо очей, порушення зору, подвійного бачення, набряку чола, сплутаності свідомості чи скутості шиї потрібна невідкладна медична допомога.

Таким чином, постійно закладена одна ніздря необов'язково свідчить про алергію і не означає автоматично наявність серйозної хвороби. Проте якщо проблема тривала, повторюється або супроводжується іншими симптомами, краще з'ясувати її причину, а не просто місяцями використовувати протиалергічні засоби

Раніше експерти розповіли, що може допомогти за закладеного носа. Серед варіантів: промивання носа фізрозчином, зволоження повітря, достатнє пиття, теплий душ або пара, теплі напої, сон із піднятим узголів'ям, небулайзер із 0,9% фізрозчином, теплий компрес, масаж ділянки перенісся та вилиць може допомогти у разі відчуття тиску в пазухах. Раціон із продуктами, багатими на вітамін С, автори також відносять до способів підтримки організму під час застуди. Водночас судинозвужувальними краплями не варто зловживати, оскільки тривале застосування може спричинити «ефект відскоку» — посилення закладеності після припинення використання. Важливо: ефірні олії та парові інгаляції не є універсально безпечними, особливо для дітей. Якщо закладеність триває кілька днів, посилюється або супроводжується температурою, сильним головним болем чи гнійними виділеннями, потрібна консультація лікаря.

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