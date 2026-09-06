Так білизну тепер не сушать: який спосіб стрімко набирає популярності

Як сушити білизну / © unsplash.com

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Десятиліття тому висушувати білизну на звичайній мотузці чи сушарці було буденною справою для кожної родини. Згодом побут багатьох осель заполонили електричні сушильні машини. Однак сьогодні стрімке зростання цін на електроенергію та брак вільного простору в компактних квартирах змушують людей повертатися до старих і перевірених методів.

Як сушити білизну — розповіли Blikk.

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Сушильні машини виходять із моди: люди повертаються до старого перевіреного способу

Справжнім трендом зараз стають настінні висувні мотузки — сучасна інтерпретація класичних рішень. Вони займають мінімум місця, а після використання легко закручуються назад, залишаючись майже непомітними на стіні.

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На відміну від громіздких підлогових сушарок, які годинами перекривають кімнату, настінна конструкція миттєво звільняє простір у малогабаритних санвузлах, на балконах чи в смарт-квартирах.

До того ж під час використання вона не споживає електроенергії, тому є набагато вигіднішою альтернативою електросушаркам. Сушильна машина споживає електроенергію під час кожного циклу. Якщо використовувати її кілька разів на тиждень, річні витрати на електрику суттєво збільшаться.

Звісно, не в кожній квартирі можна повністю відмовитися від електросушарки, особливо якщо у вас багатодітна родина, погано провітрюване житло чи вдома холодно. Проте там, де є достатньо місця та належна циркуляція повітря, традиційний метод слугує чудовою дешевою альтернативою.

Один із очевидних варіантів для розміщення сушарки — це ванна кімната, наприклад, над ванною або душовою кабіною. Однак цей варіант можливий тільки, якщо у вас у ванній кімнаті хороша вентиляція.

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Та найкращим варіантом є сушіння одягу на вулиці. Якщо ви живете не у великому та шумному місті, то маєте можливість сушити одяг саме так. Цей спосіб доступний і не потребує витрат на електроенергію.

Люди дедалі частіше відмовляються від підлогових сушарок, адже вони займають багато місця і тижнями можуть блокувати простір удома. Оскільки сучасні квартири часто є меншими за площею, дедалі більшою цінністю стає кожен вільний метр.

Настінний висувний пристрій допомагає, адже його можна закрутити назад до стіни, і він не займатиме простору. Це особливо вигідно для квартир-студій, хрущовок чи панельок, маленьких ванних кімнат або помешкань, де немає окремого місця для прання та сушіння.

Під час вибору сушарки краще зважати на те, скільки одягу ви перете за один раз, де саме плануєте його сушити, скільки вільного місця маєте у своєму розпорядженні та наскільки для вас важливо, щоб сушарка була майже непомітною.

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Сушіння білизни — чудовий приклад того, що нам далеко не завжди потрібно шукати нові технічні рішення. Старий і простий метод за відповідних умов і сьогодні працює бездоганно.

Природне сушіння дає змогу не лише заощадити місце, а й зменшити споживання електроенергії. Недарма побутові рішення, які раніше вважалися буденними, знову викликають дедалі більший інтерес у тих, хто прагне витрачати менше, займати менше простору та свідоміше використовувати електроенергію.

Як часто прати та міняти постіль

Нагадаємо, фахівці зі сну рекомендують прати простирадла та наволочки один раз на тиждень, а якщо ліжком не користуються щодня — не рідше ніж раз на два тижні.

Під час сну тканина накопичує піт, частинки шкіри, вологу та косметику, що створює ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів і бактерій. Це може спричиняти алергію, закладеність носа, висипання на шкірі та загострення астми. Для інших речей діє свій графік: підковдри перуть раз на 2–4 тижні, ковдри — кожні 2–3 місяці, а подушки — раз на 4–6 місяців.

Інтервал між пранням варто скоротити до трьох-чотирьох днів у разі сильного потовиділення, спеки, наявності алергії, астми, акне, після перенесеної хвороби або якщо в ліжку сплять домашні тварини.

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