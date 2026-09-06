Так белье теперь не сушат: какой способ стремительно набирает популярность

Как сушить белье / © unsplash.com

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Десятилетие назад высушивать белье на обычной веревке или сушилке было обычным делом для каждой семьи. Впоследствии быт многих жилищ заполонили электрические сушильные машины. Но сегодня стремительный рост цен на электроэнергию и нехватка свободного пространства в компактных квартирах заставляют людей возвращаться к старым и проверенным методам.

Как сушить белье — рассказали Blikk.

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Сушильные машины выходят из моды: люди возвращаются к старому проверенному способу

Настоящим трендом сейчас становятся настенные выдвижные веревки — современная интерпретация классических решений. Они занимают минимум места, а после использования легко закручиваются назад, оставаясь почти незаметными на стене.

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В отличие от громоздких напольных сушилок, которые часами перекрывают комнату, настенная конструкция мгновенно освобождает пространство в малогабаритных санузлах, балконах или смарт-квартирах.

К тому же во время использования она не потребляет электроэнергию, поэтому является намного более выгодной альтернативой электросушилкам. Сушильная машина потребляет электроэнергию во время каждого цикла. Если использовать ее несколько раз в неделю, годовые затраты на электричество существенно увеличатся.

Конечно, не в каждой квартире можно полностью отказаться от электросушилки, особенно если у вас многодетная семья, плохо проветриваемое жилье или дома холодно. Но там, где достаточно места и надлежащая циркуляция воздуха, традиционный метод служит прекрасной дешевой альтернативой.

Один из очевидных вариантов для размещения сушилки — это ванная комната, например над ванной или душевой кабиной. Но этот вариант возможен только, если у вас в ванной хорошая вентиляция.

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Но лучшим вариантом является сушка одежды на улице. Если вы живете не в большом и шумном городе, то можете сушить одежду именно так. Этот способ доступен и не требует затрат на электроэнергию.

Люди все чаще отказываются от напольных сушилок, ведь они занимают много места и неделями могут блокировать пространство дома. Поскольку современные квартиры часто имеют меньшую площадь, все большей ценностью становится каждый свободный метр.

Настенное выдвижное устройство помогает, ведь его можно закрутить назад к стене, и оно не будет занимать пространство. Это особенно выгодно для квартир-студий, хрущевок или панелек, маленьких ванных комнат или помещений, где нет отдельного места для стирки и сушки.

При выборе сушилки лучше учитывать, сколько одежды вы стираете за один раз, где именно планируете ее сушить, скольким свободным местом располагаете и насколько для вас важно, чтобы сушилка была почти незаметной.

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Сушка белья — отличный пример того, что нам далеко не всегда нужно искать новые технические решения. Старый и простой метод при соответствующих условиях и сегодня работает безупречно.

Сушка на улице позволяет не только сэкономить место, но и уменьшить потребление электроэнергии. Недаром бытовые решения, которые раньше считались повседневными, вновь вызывают все больший интерес у тех, кто стремится тратить меньше, занимать меньше пространства и сознательно использовать электроэнергию.

Как часто стирать и менять постель

Напомним, специалисты по сну рекомендуют стирать простыни и наволочки один раз в неделю, а если кроватью не пользуются каждый день — не реже раза в две недели.

Во время сна ткань накапливает пот, частицы кожи, влагу и косметику, что создает идеальную среду для размножения пылевых клещей и бактерий. Это может вызывать аллергию, заложенность носа, кожную сыпь и обострение астмы. Для других вещей действует свой график: пододеяльники стирают раз в 2-4 недели, одеяла — каждые 2-3 месяца, а подушки — раз в 4-6 месяцев.

Интервал между стиркой следует сократить до трех-четырех дней в случае сильного потоотделения, жары, аллергии, астмы, акне, после перенесенной болезни или если в постели спят домашние животные.

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