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Как сушить белье в квартире, чтобы не получить плесень
Мокрые вещи добавляют водяной пар в комнату, но правильное место для сушилки и короткое проветривание заметно уменьшают проблему.
Сушить белье в квартире можно без постоянно запотевших окон и запаха сырости. Главное – не развешивать мокрые вещи в самом холодном углу комнаты, не прижимать их к стенам и дать влаге путь наружу. Влага от белья не исчезает, оно переходит в воздух, а затем оседает конденсатом на холодных окнах, откосах и стенах. Если такое повторяется, поверхности долго остаются влажными – именно это создает условия для плесени. Поэтому сушка следует организовать как короткий бытовой процесс: отжать лишнюю воду, обеспечить движение воздуха и после этого убрать влагу из комнаты.
Где поставить сушилку
Подойдет отдельная хорошо проветриваемая комната или ванная, где влажный воздух можно быстро удалить. В ванной держите дверь закрытой во время сушки, а вытяжку оставляйте включенной. Если есть окно, его можно чуть-чуть открыть, когда это безопасно и не создает сильного охлаждения помещения.
Сушилка ставьте так, чтобы между вещами оставались промежутки, а воздух свободно проходил сквозь ткань. Не прижимайте ее к холодной наружной стене и не перекрывайте вентиляционную решетку.
Постоянная сушка мокрой одежды на радиаторе ускоряет испарение прямо в комнате и может перекрывать циркуляцию теплого воздуха. Лучше оставить батарею свободной, а вещи разложить на сушилке.
Как проветривать без охлаждения
Не обязательно держать открытое окно целый день. После развеса белья, дайте влажному воздуху получиться коротким интенсивным проветриванием: откройте окно шире на несколько минут, а затем закройте его. Точное время зависит от погоды, температуры и особенностей квартиры.
Если на окнах появился конденсат, протрите его, а не оставляйте воду высыхать на раме или откосах. Не накрывайте сушилку плотной тканью. Когда влажность стабильно высока, может помочь осушитель – его настройку и безопасное расстояние до стен определяйте по инструкции производителя.
Когда пора искать проблему в вентиляции
Если влажность остается высокой даже после высохшего белья, причина может быть не в одной стирке. Насторожить должны:
конденсат на окнах, регулярно появляющийся в разных комнатах;
запах сырости или темные пятна в углах, за мебелью, на откосах;
белье сохнет необычно долго, хотя в комнате тепло;
вытяжка не отнимает влажный воздух после душа или сушки.
Сначала проверьте, не закрыты ли вентиляционные решетки мебелью или вещами, и работает ли вытяжной вентилятор. Если проблема повторяется, есть следы протекания, мокрые стены или плесень быстро возвращаются, требуется осмотр вентиляции, утепления и возможных источников воды специалистом. Самостоятельно разбирать вентиляционный канал или пытаться устранить скрытую протечку не стоит.
Короткий чеклист для сушки
хорошо отожмите белье перед развешиванием;
оставляйте промежутки между вещами;
сушите в ванной или другой комнате, которую легко проветрить;
не перекрывайте вентиляционные решетки сушилкой или вещами;
После сушки проверьте влажность и вытрите конденсат из окон.
Так сушка белья не превращается в постоянное увлажнение всей квартиры. Если сырость не проходит независимо от стирки, ищите строительную или вентиляционную причину, а не просто другое место для сушилки.