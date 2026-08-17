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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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158
Время на прочтение
3 мин

Как сушить белье в квартире, чтобы не получить плесень

Мокрые вещи добавляют водяной пар в комнату, но правильное место для сушилки и короткое проветривание заметно уменьшают проблему.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Сушка одежды

Сушка одежды / © unsplash.com

Сушить белье в квартире можно без постоянно запотевших окон и запаха сырости. Главное – не развешивать мокрые вещи в самом холодном углу комнаты, не прижимать их к стенам и дать влаге путь наружу. Влага от белья не исчезает, оно переходит в воздух, а затем оседает конденсатом на холодных окнах, откосах и стенах. Если такое повторяется, поверхности долго остаются влажными – именно это создает условия для плесени. Поэтому сушка следует организовать как короткий бытовой процесс: отжать лишнюю воду, обеспечить движение воздуха и после этого убрать влагу из комнаты.

Где поставить сушилку

Подойдет отдельная хорошо проветриваемая комната или ванная, где влажный воздух можно быстро удалить. В ванной держите дверь закрытой во время сушки, а вытяжку оставляйте включенной. Если есть окно, его можно чуть-чуть открыть, когда это безопасно и не создает сильного охлаждения помещения.

Сушилка ставьте так, чтобы между вещами оставались промежутки, а воздух свободно проходил сквозь ткань. Не прижимайте ее к холодной наружной стене и не перекрывайте вентиляционную решетку.

Постоянная сушка мокрой одежды на радиаторе ускоряет испарение прямо в комнате и может перекрывать циркуляцию теплого воздуха. Лучше оставить батарею свободной, а вещи разложить на сушилке.

Как проветривать без охлаждения

Не обязательно держать открытое окно целый день. После развеса белья, дайте влажному воздуху получиться коротким интенсивным проветриванием: откройте окно шире на несколько минут, а затем закройте его. Точное время зависит от погоды, температуры и особенностей квартиры.

Если на окнах появился конденсат, протрите его, а не оставляйте воду высыхать на раме или откосах. Не накрывайте сушилку плотной тканью. Когда влажность стабильно высока, может помочь осушитель – его настройку и безопасное расстояние до стен определяйте по инструкции производителя.

Когда пора искать проблему в вентиляции

Если влажность остается высокой даже после высохшего белья, причина может быть не в одной стирке. Насторожить должны:

  • конденсат на окнах, регулярно появляющийся в разных комнатах;

  • запах сырости или темные пятна в углах, за мебелью, на откосах;

  • белье сохнет необычно долго, хотя в комнате тепло;

  • вытяжка не отнимает влажный воздух после душа или сушки.

Сначала проверьте, не закрыты ли вентиляционные решетки мебелью или вещами, и работает ли вытяжной вентилятор. Если проблема повторяется, есть следы протекания, мокрые стены или плесень быстро возвращаются, требуется осмотр вентиляции, утепления и возможных источников воды специалистом. Самостоятельно разбирать вентиляционный канал или пытаться устранить скрытую протечку не стоит.

Короткий чеклист для сушки

  • хорошо отожмите белье перед развешиванием;

  • оставляйте промежутки между вещами;

  • сушите в ванной или другой комнате, которую легко проветрить;

  • не перекрывайте вентиляционные решетки сушилкой или вещами;

  • После сушки проверьте влажность и вытрите конденсат из окон.

Так сушка белья не превращается в постоянное увлажнение всей квартиры. Если сырость не проходит независимо от стирки, ищите строительную или вентиляционную причину, а не просто другое место для сушилки.

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