Как сделать, чтобы белье приятно пахло / © pexels.com

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Такая ситуация может возникать из-за чрезмерной загрузки стиральной машины, остатков моющих средств или слишком медленного высыхания вещей.

Но есть обычный домашний лайфхак, который поможет освежить белье. Его поклонники советуют добавить в процесс стирки пищевую соду и белый уксус. Именно эти два доступных средства пользователи называли эффективными для борьбы с нежелательными запахами.

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Почему белье теряет свежий запах после стирки

Если вещи приятно пахнут сразу после завершения цикла, но после высыхания аромат улетучивается, проблема может быть не только в стиральном порошке.

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Одна из причин — остатки моющих средств и кондиционера, которые накапливаются на волокнах ткани. Они могут содержать запахи, особенно если одежду часто стирают с большим количеством средства.

Еще одна распространенная причина — чрезмерная загрузка барабана. Когда вещам недостаточно места, вода и моющее средство хуже циркулируют между ними, а после завершения стирки одежда может дольше оставаться влажной.

Важно также не оставлять постиранные вещи надолго в барабане. Влажность и тепло создают благоприятные условия для появления затхлого запаха.

Какие два ингредиента помогут освежить белье

Авторы оригинального материала ссылаются на обсуждение в Facebook-группе Mrs Hinch Cleaning Tips, где пользователи делились своими способами борьбы с неприятным запахом вещей. Среди предложенных вариантов особенно часто упоминались белый уксус и пищевая сода.

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Пищевая сода помогает нейтрализовать нежелательные запахи и может усилить действие стирального средства.

Белый уксус используют как средство, помогающее удалять остатки моющих средств и освежать ткани. Его часто добавляют именно на этапе полоскания.

Как правильно использовать соду и уксус

Здесь есть важный нюанс: соду и уксус лучше не смешивать непосредственно друг с другом. Вместо этого их рекомендуют использовать на разных этапах стирки.

Во время основного цикла можно добавить небольшое количество пищевой соды вместе с обычным стиральным средством.

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Белый уксус лучше использовать при полоскании — его можно налить в отсек, предназначенный для кондиционера. Именно такой способ приведен в материале Daily Express.

Для вещей с сильным затхлым запахом существует и другой подход: сначала постирать их с белым уксусом, затем провести отдельный цикл с пищевой содой. Такой способ рекомендуют, в частности, для борьбы с запахом плесени на тканях.

Не менее важна правильная сушка

Даже самый лучший лайфхак не поможет, если постиранные вещи неправильно сушить.

После завершения цикла следует как можно быстрее извлечь белье из стиральной машины и хорошо ее просушить. Даже небольшое количество влаги, остающейся в ткани, может стать причиной неприятного запаха при хранении.

Если есть возможность, одежду лучше сушить на открытом воздухе. Это также помогает избежать длительного нахождения ткани во влажной среде.

Нужно ли отказываться от кондиционера

Не обязательно. Однако если одежда регулярно приобретает затхлый запах, следует на время отказаться от кондиционера и проверить, изменится ли ситуация.

Избыток кондиционера может оставлять на ткани пленку, содержащую запахи. Специалисты по уходу за одеждой советуют не злоупотреблять моющими средствами, поскольку их остатки могут накапливаться на волокнах.

Также важно регулярно очищать самую стиральную машину — особенно резиновую манжету, лоток для средств и другие места, где может скапливаться влага и грязь.

FAQ

Что добавить в стиральную машину, чтобы белье приятно пахло?

Для борьбы с неприятными запахами можно попробовать пищевую соду во время стирки и белый уксус на этапе полоскания. Их не стоит смешивать напрямую — лучше использовать по отдельности.

Как избавиться от неприятного запаха одежды после стирки?

Проверьте, не перегружена ли стиральная машина, не используйте избыточное количество порошка или кондиционера и сразу доставайте вещи после завершения цикла. Для освежения тканей можно попробовать белый уксус и пищевую соду на разных этапах стирки.

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