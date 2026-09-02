Як зробити, щоб білизна приємно пахла / © pexels.com

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Така ситуація може виникати через надмірне завантаження пральної машини, залишки мийних засобів або занадто повільне висихання речей.

Однак є простий домашній лайфгак, який допоможе освіжити білизну. Його прихильники радять додати до процесу прання харчову соду та білий оцет. Саме ці два доступні засоби користувачі називали ефективними для боротьби з небажаними запахами.

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Чому білизна втрачає свіжий запах після прання

Якщо речі приємно пахнуть одразу після завершення циклу, але після висихання аромат зникає, проблема може бути не лише в пральному порошку.

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Одна з причин — залишки мийних засобів та кондиціонера, які накопичуються на волокнах тканини. Вони можуть утримувати запахи, особливо якщо одяг часто перуть із великою кількістю засобу.

Ще одна поширена причина — надмірне завантаження барабана. Коли речам недостатньо місця, вода та мийний засіб гірше циркулюють між ними, а після завершення прання одяг може довше залишатися вологим.

Важливо також не залишати випрані речі надовго у барабані. Волога й тепло створюють сприятливі умови для появи затхлого запаху.

Які два інгредієнти допоможуть освіжити білизну

Автори оригінального матеріалу посилаються на обговорення у Facebook-групі Mrs Hinch Cleaning Tips, де користувачі ділилися власними способами боротьби з неприємним запахом речей. Серед запропонованих варіантів особливо часто згадували білий оцет і харчову соду.

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Харчова сода допомагає нейтралізувати небажані запахи та може посилити дію прального засобу.

Білий оцет використовують як засіб, що допомагає видаляти залишки мийних засобів і освіжати тканини. Його часто додають саме на етапі полоскання.

Як правильно використовувати соду та оцет

Тут є важливий нюанс: соду й оцет краще не змішувати безпосередньо один з одним. Замість цього їх рекомендують використовувати на різних етапах прання.

Під час основного циклу можна додати невелику кількість харчової соди разом зі звичайним пральним засобом.

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Білий оцет краще використовувати під час полоскання — його можна налити у відсік, призначений для кондиціонера. Саме такий спосіб наведений у матеріалі Daily Express.

Для речей із сильним затхлим запахом існує й інший підхід: спочатку випрати їх із білим оцтом, а потім провести окремий цикл із харчовою содою. Такий спосіб рекомендують, зокрема, для боротьби із запахом плісняви на тканинах.

Не менш важливе правильне сушіння

Навіть найкращий лайфгак не допоможе, якщо випрані речі неправильно сушити.

Після завершення циклу варто якнайшвидше дістати білизну з пральної машини та добре її просушити. Навіть невелика кількість вологи, яка залишається у тканині, може стати причиною неприємного запаху під час зберігання.

Якщо є можливість, одяг краще сушити на свіжому повітрі. Це також допомагає уникнути тривалого перебування тканини у вологому середовищі.

Чи потрібно відмовлятися від кондиціонера

Не обов’язково. Проте якщо одяг регулярно набуває затхлого запаху, варто на деякий час відмовитися від кондиціонера та перевірити, чи зміниться ситуація.

Надлишок кондиціонера може залишати на тканині плівку, яка утримує запахи. Фахівці з догляду за одягом також радять не зловживати мийними засобами, оскільки їхні залишки можуть накопичуватися на волокнах.

Також важливо регулярно очищати саму пральну машину — особливо гумову манжету, лоток для засобів та інші місця, де може накопичуватися волога й бруд.

FAQ

Що додати у пральну машину, щоб білизна приємно пахла?

Для боротьби з неприємними запахами можна спробувати харчову соду під час основного прання та білий оцет на етапі полоскання. Їх не варто змішувати безпосередньо — краще використовувати окремо.

Як позбутися неприємного запаху одягу після прання?

Перевірте, чи не перевантажена пральна машина, не використовуйте надмірну кількість порошку або кондиціонера та одразу діставайте речі після завершення циклу. Для освіження тканин можна також спробувати білий оцет і харчову соду на різних етапах прання.

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