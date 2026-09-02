ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Популярний замінник цукру може приховувати небезпеку: що виявили вчені

Популярний замінник цукру ксиліт пов’язали з підвищеним ризиком інфаркту та інсульту. На це вказали результати дослідження, яке тривало понад 30 років.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Популярний замінник цукру може підвищувати ризик інфаркту та інсульту — дослідження

Популярний замінник цукру може підвищувати ризик інфаркту та інсульту — дослідження

Популярний замінник цукру ксиліт, який додають до дієтичних продуктів, напоїв, жувальної гумки та навіть зубної пасти, пов’язали з підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Такого висновку дійшли науковці за результатами дослідження, яке тривало понад 30 років та охопило більш ніж 17 тисяч людей у Канаді та Великій Британії, передає видання Express.

Науковці виявили, що високий рівень ксилітолу в крові може бути пов’язаний із підвищеним ризиком серйозних проблем із серцево-судинною системою. В одній із груп учасники з найвищими показниками цієї речовини мали на 57% більший ризик серцево-судинних подій, ніж люди з найнижчими показниками. Серед учасників британського дослідження в Норфолку ця різниця становила 18%.

Ксиліт — це цукровий спирт, який використовують як замінник звичайного цукру. Він солодкий, але містить менше калорій, тому його часто додають до продуктів зі зниженим вмістом цукру. Ксиліт відкрили ще 1891 року, однак у промислових масштабах його почали виробляти лише у 1960-х роках.

Доктор Марко Вітковскі з берлінської університетської лікарні «Шаріте» пояснив, що штучні підсолоджувачі часто сприймають як кориснішу заміну цукру, а регуляторні органи загалом визнають їх безпечними. Проте даних про те, як тривале споживання ксилітолу може впливати на серцево-судинну систему, поки недостатньо.

За словами науковця, нові результати свідчать про необхідність подальшого вивчення ксилітолу, особливо на тлі його дедалі ширшого використання у харчових продуктах.

Водночас професор Ден Атар закликав не трактувати отримані дані як доказ того, що ксиліт безпосередньо спричиняє серцеві напади чи інсульти. Дослідження було обсерваційним, тому науковці встановили лише зв’язок між високим рівнем ксилітолу в крові та підвищеним ризиком серцево-судинних подій, але не причинно-наслідкову залежність.

Нагадаємо, раніше дослідники біотехнологічної компанії розробили новий безкалорійний підсолоджувач, який у тисячі разів солодший за звичайний цукор, але водночас абсолютно не впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie