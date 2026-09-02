Популярний замінник цукру може приховувати небезпеку: що виявили вчені

Популярний замінник цукру може підвищувати ризик інфаркту та інсульту — дослідження

Реклама

Популярний замінник цукру ксиліт, який додають до дієтичних продуктів, напоїв, жувальної гумки та навіть зубної пасти, пов’язали з підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Такого висновку дійшли науковці за результатами дослідження, яке тривало понад 30 років та охопило більш ніж 17 тисяч людей у Канаді та Великій Британії, передає видання Express.

Реклама

Науковці виявили, що високий рівень ксилітолу в крові може бути пов’язаний із підвищеним ризиком серйозних проблем із серцево-судинною системою. В одній із груп учасники з найвищими показниками цієї речовини мали на 57% більший ризик серцево-судинних подій, ніж люди з найнижчими показниками. Серед учасників британського дослідження в Норфолку ця різниця становила 18%.

Реклама

Ксиліт — це цукровий спирт, який використовують як замінник звичайного цукру. Він солодкий, але містить менше калорій, тому його часто додають до продуктів зі зниженим вмістом цукру. Ксиліт відкрили ще 1891 року, однак у промислових масштабах його почали виробляти лише у 1960-х роках.

Доктор Марко Вітковскі з берлінської університетської лікарні «Шаріте» пояснив, що штучні підсолоджувачі часто сприймають як кориснішу заміну цукру, а регуляторні органи загалом визнають їх безпечними. Проте даних про те, як тривале споживання ксилітолу може впливати на серцево-судинну систему, поки недостатньо.

За словами науковця, нові результати свідчать про необхідність подальшого вивчення ксилітолу, особливо на тлі його дедалі ширшого використання у харчових продуктах.

Водночас професор Ден Атар закликав не трактувати отримані дані як доказ того, що ксиліт безпосередньо спричиняє серцеві напади чи інсульти. Дослідження було обсерваційним, тому науковці встановили лише зв’язок між високим рівнем ксилітолу в крові та підвищеним ризиком серцево-судинних подій, але не причинно-наслідкову залежність.

Реклама

Нагадаємо, раніше дослідники біотехнологічної компанії розробили новий безкалорійний підсолоджувач, який у тисячі разів солодший за звичайний цукор, але водночас абсолютно не впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові.

Новини партнерів