Яке церковне свято в Україні 2 вересня

Церковне свято 2 вересня / © pexels.com

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2 вересня (15 вересня), в православному календарі день пам’яті мученика Маманта. Мамант народився у християнській родині. Його батьками були Феодот і Руфіна, які сповідували християнську віру в часи, коли християни зазнавали переслідувань з боку Римської імперії.

За переказами, батько Маманта був ув’язнений за свою віру, а згодом помер. Його мати Руфіна також зазнала переслідувань і померла невдовзі після народження сина.

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Осиротілого хлопчика взяла під опіку заможна християнка на ім’я Аммія. Вона виховала Маманта у вірі та дала йому християнське виховання.

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Коли Мамант виріс, він відкрито сповідував християнство. За однією з версій житія, його почали переслідувати через відмову поклонятися язичницьким богам.

Юнака заарештували та привели до правителя. Від нього вимагали зректися Христа й принести жертву язичницьким богам. Проте Мамант залишився непохитним.

За переказами, його піддавали жорстоким катуванням, але він не відмовився від своєї віри. Саме тому в церковній традиції Мамант отримав звання мученика — людини, яка постраждала і загинула за сповідування християнської віри.

Церковне свято 2 вересня — день пам’яті святого Івана Постника, патріарха Царгородського

Майбутній святитель народився в Константинополі в небагатій родині. Його батьки не могли дати синові великої освіти чи статків, тому спочатку готували його до звичайного ремесла.

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Однак Іван змалку відчував потяг до духовного життя. Він познайомився з ченцем-подвижником і почав жити поруч із ним, навчаючись молитви, стриманості та християнської мудрості.

Юнак дедалі більше прагнув присвятити себе Богові. Його життя вирізнялося суворим постом і самодисципліною. Саме завдяки цьому Івана згодом стали називати Постником.

Духовне життя Івана привернуло увагу Константинопольського патріарха Євтихія. Він побачив у молодому подвижнику людину, здатну служити Церкві, і висвятив його на диякона.

Іван продовжував вести просте та суворе життя, не прагнучи високого становища. Навпаки, він намагався уникати людської слави й відповідальних посад.

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Проте церковне служіння поступово привело його до найвищої для тогочасного Константинополя духовної відповідальності.

582 року Івана обрали патріархом Константинопольським. За церковним переданням, він не хотів приймати цей високий сан і навіть прагнув утекти, щоб уникнути відповідальності. Однак після духовного знамення зрозумів, що має прийняти своє служіння.

Ставши патріархом, Іван не змінив свого способу життя. Він залишався суворим постником, багато молився і продовжував жити дуже просто.

Для нього патріаршество було не привілеєм, а передусім служінням Богові та людям.

Святий Іван прожив життя в пості, молитві та служінні людям. Він помер 595 року, після чого його почали шанувати як святителя.

Церковне свято в Україні 2 вересня за старим календарем

За старим календарем 2 вересня в Україні вшановували пам’ять пророка Самуїла. Самуїл змалку служив при храмі та ще юнаком почув Божий поклик. Згодом він став пророком і духовним наставником ізраїльського народу. Саме Самуїл помазав на царство Саула, а пізніше — Давида, майбутнього царя Ізраїлю та предка Ісуса Христа за тілом.

Прикмети 2 вересня

Народні прикмети 2 вересня / © pexels.com

Ранковий туман — до теплої погоди; якщо туман довго не розсіюється — можливі опади.

Багато павутини — до теплої та тривалої осені.

Жовтіє листя на деревах — осінь уже вступає у свої права, а зима може прийти раніше.

Що не можна робити 2 вересня

2 вересня не слід нарікати на своє життя, долю чи труднощі. Наші предки вірили: якщо постійно скаржитися на те, що маєш, можна лише примножити свої негаразди. Тому день радили проводити спокійно, з вдячністю за те, що вже є.

Що можна робити 2 вересня

У народному календарі цей день називали Мамонтієвим — на честь святого мученика Маманта, якого Церква згадує 2 вересня. Особливе ставлення до святого склалося серед господарів, адже його вважали захисником овець і кіз. Люди молилися йому, просячи вберегти домашню худобу від хвороб, хижаків та інших небезпек.

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