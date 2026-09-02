"Він — мій футбольний батько": Мудрик прокоментував возз'єднання з Де Дзербі у "Тоттенгемі"

Михайло Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Вінгер збірної України Михайло Мудрик, який в останній день літнього трансферного вікна перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, висловився про головного тренера "шпор" італійця Роберто Де Дзербі.

"Він — мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен — я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру.

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У нього дуже розумний, атакувальний і домінантний стиль гри, який чудово підходить усім атакувальним гравцям. Він вимагає від своїх футболістів максимум, і саме тому ти можеш показувати свої найкращі якості.

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Я вважаю, що він був надзвичайно важливим тренером у моїй кар'єрі, який допоміг розкрити мій потенціал — ще не на всі сто відсотків. І я думаю, він знає, як зробити це ще краще", — сказав Мудрик в інтерв'ю офіційному сайту "шпор".

Мудрик грав під керівництвом Де Дзербі в донецькому "Шахтарі" в сезоні-2021/2022, відзначившись 2 голами та 9 асистами у 19 матчах.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У допінг-пробі гравця виявили заборонену речовину — мельдоній, за що він отримав чотири роки дискваліфікації від Футбольної асоціації Англії (FA) і подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Наприкінці липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах "синьо-жовтих".

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