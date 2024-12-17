Гравець "Челсі" та збірної України Мудрик здав позитивний тест на допінг – ЗМІ

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У пробі "А" 23-річного українського футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B".

Tribuna.com звернулася за коментарем до самого Михайла та до його менеджера. Відповідь сторони футболіста буде опублікована одразу після її отримання.

Якщо інформація підтвердиться, ти зірковому гравцю загрожує тривала дискваліфікація.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч проти "Астон Вілли". Відтоді Михайло пропустив вже чотири поєдинки лондонської команди.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Наразі "Челсі" з 34 очками після 16 зіграних поєдинків посідає друге місце в АПЛ і лише на 2 бали відстає від лідера "Ліверпуля", який провів на матч менше.

У наступному турі АПЛ команда Мудрика 22 грудня на виїзді зіграє проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка. Перед цим "сині" 19 грудня приймуть ірландський "Шемрок Роверс" у матчі заключного туру основного раунду Ліги конференцій.

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