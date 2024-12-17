Игрок "Челси" и сборной Украины Мудрик сдал положительный тест на допинг – СМИ

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В пробе "А" 23-летнего украинского футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет открыта проба "B".

Tribuna.com обратилась за комментарием к самому Михаилу и его менеджеру. Ответ стороны футболиста будет опубликован сразу после его получения.

Если информация подтвердится, то звездному игроку грозит длительная дисквалификация.

В последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч против "Астон Виллы". С того времени Михаил пропустил уже четыре поединка лондонской команды.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Сейчас "Челси" с 34 очками после 16 сыгранных поединков занимает второе место в АПЛ и лишь на 2 балла отстает от лидера "Ливерпуля", который провел на матч меньше.

В следующем туре АПЛ команда Мудрика 22 декабря на выезде сыграет против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко. Перед этим "синие" 19 декабря примут ирландский "Шэмрок Роверс" в матче заключительного тура основного раунда Лиги конференций.

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