Стало известно, сколько штурмов враг совершил на Курщине

Пять боеприкосновений до сих пор продолжается.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 16.12.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 226 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и произвели более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

В Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеривки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины. Все боеприкосновения уже завершились.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек, которую успешно отбили наши воины.

В Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка. До сих пор длится восемь боеприкосновений.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 окупантов, 114 из них — безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное, десять боеприкосновений – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия недалеко от Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них — безвозвратно. Также уничтожены пять единиц автомобильной техники противника, два танка, две боевые машаны пехоты, одна баги. Также значительно поврежден один танк и одна боевая бронированная машина.

На Ореховском направлении противник четырежды атаковал в районе Новоандреевки. Авиационные удары НАРами получили Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляй Поле, Новополь.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений, пять боеприкосновений до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 55-й Сечь", 425-го отдельного штурмового батальона, 48-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава Украине! Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что 14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.

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