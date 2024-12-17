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Стало известно, сколько штурмов враг совершил на Курщине

Стало известно, сколько штурмов враг совершил на Курщине

Украинские военные принимают участие в боях на Курщине. / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пять боеприкосновений до сих пор продолжается.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 16.12.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 226 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и произвели более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

В Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеривки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергеевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины. Все боеприкосновения уже завершились.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек, которую успешно отбили наши воины.

В Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка. До сих пор длится восемь боеприкосновений.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 окупантов, 114 из них — безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника.

На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово и Янтарное, десять боеприкосновений – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия недалеко от Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 86 оккупантов, 33 из них — безвозвратно. Также уничтожены пять единиц автомобильной техники противника, два танка, две боевые машаны пехоты, одна баги. Также значительно поврежден один танк и одна боевая бронированная машина.

На Ореховском направлении противник четырежды атаковал в районе Новоандреевки. Авиационные удары НАРами получили Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляй Поле, Новополь.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений, пять боеприкосновений до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 55-й Сечь", 425-го отдельного штурмового батальона, 48-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава Украине! Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что 14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.

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