Мудрик офіційно змінив клуб в АПЛ

Михайло Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

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Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, з якого наприкінці липня зняли дискваліфікацію за вживання допінгу, перейшов до "Тоттенгема".

Про це повідомляється на офіційному сайті "шпор".

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Оренда 25-річного українця розрахована на один сезон — до літа 2027 року.

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Вона передбачає опцію викупу футболіста — якщо "Тоттенгем" вирішить залишити Мудрика після завершення оренди, то матиме можливість придбати його контракт за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).

За новий клуб Мудрик гратиме під 27-м номером. Фото українця у формі "шпор" опублікувала пресслужба клубу.

Зазначимо, що головним тренером "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик раніше грав у донецькому "Шахтарі".

"Це приголомшливе відчуття. Я з нетерпінням чекаю початку тренувань та ігор за клуб, і я дуже радий возз'єднанню з Роберто Де Дзербі.

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Я гравець, який привносить швидкість і креативність, і хочу допомогти команді як в атаці, так і в обороні. Я хочу радувати вболівальників.

Я бачу, що тут сильна команда з хорошими гравцями, і я з нетерпінням чекаю на можливість вийти на поле і розділити з ними особливі моменти", — сказав Мудрик після підписання контракту з "Тоттенгемом".

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

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Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу.

Крім того, головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах збірної України.

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