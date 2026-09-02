- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 2 хв
Мудрик офіційно змінив клуб в АПЛ
Михайло на правах оренди виступатиме за "Тоттенгем".
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, з якого наприкінці липня зняли дискваліфікацію за вживання допінгу, перейшов до "Тоттенгема".
Про це повідомляється на офіційному сайті "шпор".
Оренда 25-річного українця розрахована на один сезон — до літа 2027 року.
Вона передбачає опцію викупу футболіста — якщо "Тоттенгем" вирішить залишити Мудрика після завершення оренди, то матиме можливість придбати його контракт за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).
За новий клуб Мудрик гратиме під 27-м номером. Фото українця у формі "шпор" опублікувала пресслужба клубу.
Зазначимо, що головним тренером "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, під керівництвом якого Мудрик раніше грав у донецькому "Шахтарі".
"Це приголомшливе відчуття. Я з нетерпінням чекаю початку тренувань та ігор за клуб, і я дуже радий возз'єднанню з Роберто Де Дзербі.
Я гравець, який привносить швидкість і креативність, і хочу допомогти команді як в атаці, так і в обороні. Я хочу радувати вболівальників.
Я бачу, що тут сильна команда з хорошими гравцями, і я з нетерпінням чекаю на можливість вийти на поле і розділити з ними особливі моменти", — сказав Мудрик після підписання контракту з "Тоттенгемом".
Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.
За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу.
Крім того, головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах збірної України.