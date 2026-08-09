Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Український вінгер Михайло Мудрик відзначився першою результативною дією за лондонський "Челсі" після зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

Сталося це у неділю, 9 серпня, у товариському матчі з малазійською командою "Джохор Дарул Тазім".

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25-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних та вийшов на заміну на 87-й хвилині. А вже на 89-й хвилині після подачі Михайла суперник зрізав м'яч у власні ворота.

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Таким чином, Мудрик допоміг своїй команді уникнути поразки — матч завершився внічию 3:3.

Наступний товариський матч "Челсі" зіграє у суботу, 15 серпня. Суперником лондонців буде іспанський "Реал Сосьєдад". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

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У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

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За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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