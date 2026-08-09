"Шахтар" здобув другу поспіль перемогу на старті УПЛ

"Епіцентр" — "Шахтар" / facebook.com/fcepicentr

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Донецький "Шахтар" переміг "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського в матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва в Кам'янці-Подільському завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другої половини матчу "гірники" відкрили рахунок — на 50-й хвилині відзначився Олег Очеретько.

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На 77-й хвилині підопічні Арди Турана закріпили свою перевагу — точного удару завдав Єгор Назарина.

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Огляд матчу "Епіцентр" — "Шахтар"

Для "Шахтаря" це друга поспіль перемога на старті УПЛ. У першому турі "помаранчево-чорні" розгромили "Кудрівку" (5:1).

Тож після двох турів донеччани мають 6 очок і очолюють таблицю УПЛ. "Епіцентр" (3 бали) наразі розташовується на четвертому місці — команда Сергія Нагорняка розпочала чемпіонат розгромом "Оболоні" (3:0).

У третьому турі УПЛ "гірники" 16 серпня зустрінуться з "Харковом", а "Епіцентр" 14 серпня прийме "Верес".

Раніше повідомлялося, що у Бразилії заарештували легендарного ексфутболіста "Шахтаря".

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