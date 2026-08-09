Блогерка після 14 років веганства з’їла стейк і розплакалася: що вона сказала

Веганка розповіла, що відчула, коли з’їла стейк / © Unsplash

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Популярна ютуберка з каналу Love Soo, яка має понад 570 тисяч підписників та багато років вела блог на тему веганства та страв корейської кухні, зробила приголомшливу заяву. Жінка з’їла стейк і розплакалася. Чому після 14 років веганства вона наважилася скуштувати м’ясо і що вона відчула після цього?

Про це стало відомо з відео на YouTube.

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Після 14 років веганства жінка з’їла стейк і розплакалася

Після 14 років суворого веганства дівчина вирішила повністю відмовитися від рослинного раціону й почала дегустувати продукти тваринного походження просто на камеру. Процес знайомства з новою їжею виявився для неї надзвичайно емоційним.

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Знявши серію відео про дегустацію яєць та смаженої риби зі спеціями, блогерка зрештою наважилася на найрадикальніший крок — скуштувати соковитий стейк.

Емоції взяли гору ще до першого шматочка. Дівчина розплакалася просто перед камери, зізнавшись:

«Друзі, я справді нервую».

Тримаючи шматок м’яса на виделці, вона поділилася гірким досвідом спілкування з оточенням. Люди ображали її лише тому, що вона дотримувалася веганства. Проте щойно стейк опинився у неї в роті, сльози тривоги змінилися захопленням.

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«Це так смачно. Якщо ви стежите за мною через мій веганський контент, ви будете дуже розчаровані, і мені шкода», — сказала блогерка.

Дівчина розповіла, що вирішила змінити спосіб життя через тривожність, депресію та ПТСР. Для подолання цих станів вона почала тренуватися. Тренування в залі вимагають нарощування м’язової маси та кардинальної зміни раціону, у якому роками бракувало білка.

«Є багато причин, чому я вирішила їсти м’ясо. Одна з них полягала в тому, що я нещодавно почала тренуватися, бо мала проблеми з тривогою, депресією та посттравматичним стресовим розладом. Я намагалася з цим боротися, і в процесі я зрозуміла, що найкращий спосіб боротися з цим — це почати нарощувати м’язи», — ділиться жінка.

Блогерка відверто визнала, що її попереднє меню було далеко не ідеальним. Попередні 14 років вона не споживала достатньої кількості білків. Єдине, що вона їла з білків останнім часом, — це тофу.

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Причини, з яких люди обирають вегетаріанство чи веганство, бувають найрізноманітнішими: від турботи про власне здоров’я, алергій чи релігійних переконань до етичних міркувань щодо утримання від поїдання м’яса тварин і занепокоєння впливом скотарства на довкілля.

Для тих же, хто не готовий повністю відмовитися від м’яса, існує компромісний підхід — «редуціанство», коли продукти тваринного походження вживаються вкрай рідко, а основу раціону становить рослинна їжа.

Дівчина, яка їла лише фрукти, померла у віці 27 років

Нагадаємо, на Балі в готельному номері від виснаження та недоїдання померла 27-річна уродженка Польщі Кароліна Кшижак, яка важила лише 22 кілограми. Вона прибула на курорт у грудні 2024 року, де її критичний стан одразу привернув увагу персоналу: дівчина була вкрай слабкою, мала запалі очі, виступаючі ключиці, проблеми із зубами та нігтями.

Попри наполегливі заклики співробітників готелю звернутися до лікарів, дівчина відмовлялася від медичної допомоги.

Причиною смерті стало дотримання екстремальної фрукторіанської дієти — споживання виключно сирих фруктів, ягід та деяких овочів. Раніше Кароліна мала проблеми з анорексією та сприйняттям власного тіла, а під час навчання у Великій Британії зацікавилася веганством і йогою.

Стан її здоров’я постійно погіршувався, через що перед смертю вона страждала від остеопорозу та дефіциту альбуміну. Попри неодноразові прохання батьків і друзів пройти лікування, вона продовжувала екстремальне харчування, поки її тіло не виявили працівники готелю.

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