Зривають підготовку до опалювального сезону: РФ знову атакувала об’єкти «Нафтогазу» по всій країні

Масований удар по «Нафтогазу»: уражено видобувні активи, АЗС та виробничі майданчики / © Нафтогаз України

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За останні два дні російські війська зноу завдали масованих ударів по об’єктах «Нафтогазу» на Сході, Заході та в Центрі України.

Про це передає пресслужба компанії.

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Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи «Укрнафти», а також буровий майданчик компанії.

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Росія атакувала видобувну інфраструктуру десятками ударних дронів. На місці — суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено. На щастя, працівники атакованих об’єктів не постраждали.

7 та 8 серпня російські дрони атакували сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник заправки. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.

Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти «Нафтогазу» в центрі країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

«За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога — завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону», — наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

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© Група Нафтогаз

Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.

Нагадаємо, у липні РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства зупинено.

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