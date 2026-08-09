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Зривають підготовку до опалювального сезону: РФ знову атакувала об’єкти «Нафтогазу» по всій країні
Росія масовано атакувала об’єкти «Нафтогазу» та «Укрнафти» у кількох регіонах України.
За останні два дні російські війська зноу завдали масованих ударів по об’єктах «Нафтогазу» на Сході, Заході та в Центрі України.
Про це передає пресслужба компанії.
Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи «Укрнафти», а також буровий майданчик компанії.
Росія атакувала видобувну інфраструктуру десятками ударних дронів. На місці — суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено. На щастя, працівники атакованих об’єктів не постраждали.
7 та 8 серпня російські дрони атакували сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник заправки. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.
Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти «Нафтогазу» в центрі країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань.
«За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога — завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону», — наголосив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.
Раніше експерт попередив, що цього року російські війська продовжать завдавати ударів по об’єктах «Нафтогазу», щоб вибити газову генерцію.
Нагадаємо, у липні РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу» на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства зупинено.