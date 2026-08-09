Путін готує удар по НАТО: розвідка США дізналася план Кремля

Розвідка США попередила про можливий напад Росії на НАТО / © ТСН.ua

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Згідно з новими оцінками американської розвідки, російське керівництво може здійснити обмежений напад на одну з країн Північноатлантичного альянсу в найближчі кілька років. Такі прогнози кардинально змінюють попередні переконання США про те, що Кремль уникатиме прямої конфронтації з НАТО під час активних бойових дій в Україні.

Про це пише El Mundo.

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Зміна тактики та гібридні загрози

Американські та європейські лідери вже зараз фіксують перші ознаки того, що Росія проводить зондувальні атаки для перевірки рішучості Альянсу. До таких провокацій посадовці відносять російські крилаті ракети, які порушували повітряний простір Польщі, та безпілотники, що падали на території Румунії.

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Зміна в оцінках спецслужб відбулася на початку цього року на тлі того, що російський диктатор опинився в глухому куті на українському фронті та відчуває серйозний внутрішній тиск. Через постійні атаки українських дронів по нафтовій промисловості та величезні втрати на передовій, він шукає нові шляхи для демонстрації власної сили.

Головною метою будь-якого потенційного удару по країні НАТО буде спроба розколоти Альянс та посіяти сумніви щодо готовності Сполучених Штатів захищати своїх союзників. За оцінками спецслужб, вікно можливостей для таких агресивних дій з боку Москви відкрите в період з осені цього року до 2029 року, причому загроза лише зростатиме з часом.

Можливі сценарії та проблема п’ятої статті

Експерти розглядають широкий спектр потенційних загроз, починаючи від масштабних кібератак до залучення озброєних груп без розпізнавальних знаків для окупації прикордонних територій на східному фланзі НАТО. Хоча ймовірність повноцінного сухопутного вторгнення наразі оцінюється як низька, небезпека полягає в тому, що гібридні атаки можуть не досягти порогу, необхідного для активації п’ятої статті про колективну оборону.

Відповідь на агресію, яка балансує на межі відкритої війни, завжди залишалася найслабшим місцем Альянсу, оскільки країни-члени історично намагалися уникати максимальної ескалації. Саме на цю нерішучість розраховує російське керівництво, яке може стати ще більш небезпечним та непередбачуваним через відсутність швидких перемог у нинішній війні.

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Дефіцит озброєння та виклики для США

На тлі зростання російської загрози американські посадовці висловлюють серйозне занепокоєння через критичне виснаження власних запасів стратегічного озброєння. Сполучені Штати суттєво спустошили свої арсенали через масштабні постачання зброї до України, а також унаслідок збройного конфлікту з Іраном.

Найбільший дефіцит наразі спостерігається серед високоточних систем великого радіуса дії, зокрема ракет ATACMS та Precision Strike Missiles, які є критично важливими для відбиття потенційного сухопутного наступу. Крім того, на критично низькому рівні опинилися запаси зенітних ракет малого радіуса дії Stinger та потужних систем протиповітряної оборони, включаючи перехоплювачі Patriot і THAAD.

Незважаючи на застереження військового командування, офіційні представники Білого дому та Пентагону публічно заперечують наявність критичної нестачі боєприпасів, запевняючи, що армія має достатньо ресурсів для виконання стратегічних завдань президента Дональда Трампа. Речник оборонного відомства наголосив, що Сполучені Штати здатні завдати нищівного удару в будь-який час, а всі заяви про слабкість армії є лише медійним шумом.

Проте незалежні аналітики попереджають, що інтенсивне використання боєприпасів на Близькому Сході, де вже було випущено понад тисячу ракет Patriot, може серйозно підірвати здатність Вашингтона стримувати агресію в інших регіонах. Головне занепокоєння експертів полягає в тому, що цей дефіцит може заохотити до ескалації не лише Росію в Європі, а й Китай у західній частині Тихого океану.

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Нагадаємо, США попередили про ризик атаки Росії на одну з країн НАТО. На тлі цих оцінок Велика Британія посилила патрулювання своїх вод та спостереження за російськими військовими силами та суднами.

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