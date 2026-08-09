Путин готовит удар по НАТО: разведка США узнала план Кремля

Разведка США предупредила о возможном нападении России на НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Согласно новым оценкам американской разведки , российское руководство может совершить ограниченное нападение на одну из стран Североатлантического альянса в ближайшие несколько лет. Такие прогнозы кардинально изменяют предыдущие убеждения США о том, что Кремль будет избегать прямой конфронтации с НАТО в ходе активных боевых действий в Украине.

Об этом пишет El Mundo.

Реклама

Изменение тактики и гибридные угрозы

Американские и европейские лидеры уже сейчас фиксируют первые признаки того, что Россия проводит зондирующие атаки для проверки решительности Альянса. К таким провокациям чиновники относят российские крылатые ракеты, нарушавшие воздушное пространство Польши, и падавшие на территории Румынии беспилотники.

Реклама

Изменение в оценках спецслужб произошло в начале этого года на фоне того, что российский диктатор оказался в тупике на украинском фронте и испытывает серьезное внутреннее давление. Из-за постоянных атак украинских дронов по нефтяной промышленности и огромных потерь на передовой, он ищет новые пути для демонстрации собственной силы.

Главной целью любого потенциального удара по стране НАТО будет попытка расколоть Альянс и посеять сомнения в готовности Соединенных Штатов защищать своих союзников. По оценкам спецслужб, окно возможностей для таких агрессивных действий со стороны Москвы открыто в период с осени этого года по 2029 год, причем угроза будет только расти со временем.

Возможны сценарии и проблема пятой статьи

Эксперты рассматривают широкий спектр потенциальных угроз, начиная от масштабных кибератак до привлечения вооруженных групп без опознавательных знаков для оккупации приграничных территорий на восточном фланге НАТО. Хотя вероятность полноценного сухопутного вторжения сейчас оценивается как низкая, опасность состоит в том, что гибридные атаки могут не достичь порога, необходимого для активации пятой статьи о коллективной обороне.

Ответ на агрессию, балансирующую на грани открытой войны, всегда оставался самым слабым местом Альянса, поскольку страны-члены исторически пытались избегать максимальной эскалации. Именно на эту нерешительность рассчитывает российское руководство, которое может стать еще более опасным и непредсказуемым из-за отсутствия скорых побед в нынешней войне.

Реклама

Дефицит вооружения и вызовы для США

На фоне роста российской угрозы американские чиновники выражают серьезную обеспокоенность из-за критического истощения собственных запасов стратегического вооружения. Соединенные Штаты существенно опустошили свои арсеналы из-за масштабных поставок оружия в Украину, а также в результате вооруженного конфликта с Ираном.

Наибольший дефицит наблюдается среди высокоточных систем большого радиуса действия, в частности ракет ATACMS и Precision Strike Missiles, которые критически важны для отражения потенциального сухопутного наступления. Кроме того, на критически низком уровне оказались запасы зенитных ракет малого радиуса действия Stinger и мощных систем противовоздушной обороны, включая перехватчики Patriot и THAAD.

Несмотря на оговорку военного командования, официальные представители Белого дома и Пентагона публично отрицают наличие критической нехватки боеприпасов, уверяя, что у армии достаточно ресурсов для выполнения стратегических задач президента Дональда Трампа. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты способны нанести сокрушительный удар в любое время, а все заявления о слабости армии являются лишь медийным шумом.

Однако независимые аналитики предупреждают, что интенсивное использование боеприпасов на Ближнем Востоке, где уже было выпущено более тысячи ракет Patriot, может взорвать способность Вашингтона сдерживать агрессию в других регионах. Главное беспокойство экспертов состоит в том, что этот дефицит может поощрить эскалацию не только Россию в Европе, но и Китай в западной части Тихого океана.

Реклама

Напомним, США предупредили о риске атаки России на одну из стран НАТО. На фоне этих оценок Великобритания усилила патрулирование своих вод и наблюдение за российскими военными силами и судами.

Новости партнеров