Россия нанесла удар дронами по крупному областному центру: что известно

Атака российских дронов / © ТСН

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Российская оккупационная армия в воскресенье, 9 августа, нанесла очередные удары по Харькову. На этот раз для атаки на город враг использовал беспилотники.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своём Telegram-канале.

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«Попадание вражеского дрона в Салтовском районе по объекту инфраструктуры», — написал мэр.

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По его словам, ещё один удар российского беспилотника пришёлся на промышленную зону Харькова.

«Еще одно попадание зафиксировано в промзоне Индустриального района», — отметил Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил факт атаки. По его словам, в городе зафиксировали два попадания, а обстоятельства происшествия выясняются.

«Зафиксировали два попадания. Выясняем все обстоятельства», — сообщил Синегубов.

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Россияне атакуют Харьков — последние новости

Напомним, что утром того же дня российские войска уже обстреляли Харьков тремя баражирующими боеприпасами «Бандероль». Один из них попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего были разрушены квартиры на 7–10 этажах.

По предварительным данным, в результате утреннего удара погибли двое мужчин в возрасте 50 и 66 лет. По меньшей мере 21 человек получил ранения, среди них — 5-летний мальчик.

После российского удара в разрушенном многоэтажном доме спасатели нашли кота, который выжил среди развалин.

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