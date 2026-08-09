Шаг отчаяния агрессора: действительно ли РФ будет запускать ракеты Х-101 из истребителей Су-34

Истребитель Су-34 / © Википедия

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В информационном пространстве начала активно распространяться история о возможной интеграции миниатюризированного варианта стратегической крылатой ракеты Х-101 на российские истребители-бомбардировщики Су-34. Этот тезис мгновенно подхватили кремлевские пропагандисты, принявшиеся рассказывать о появлении в арсенале оккупантов «уникальных межконтинентальных самолетов».

Об этом пишет Defense Express.

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Анализ технических возможностей

Первоисточником этих громких заявлений стала публикация Defence Security Asia, где утверждалось, что Су-34 с тремя подвесными баками вроде бы способен пролететь восемь тысяч километров. Аналитики отмечают, что реальная перегонная дальность этого борта составляет семь тысяч километров, и это возможно исключительно при дозаправке в воздухе и полном отсутствии боевой нагрузки. Сама же так называемая миниатюрная ракета, по версии иностранных журналистов, должна иметь дальность в 5500 километров, что абсолютно идентично заявленным характеристикам полноценной Х-101.

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Что касается реальных весовых возможностей, то фронтовой бомбардировщик Су-34 теоретически мог бы поднять в небо сразу три обычных ракеты Х-101, каждая из которых весит 2,4 тонны и имеет длину почти семь с половиной метров. Их можно разместить между двигателями и на внутренних точках под крыльями, куда обычно крепятся тяжелые подвесные топливные баки ПТБ-3000. Однако для практической реализации такой затеи россиянам пришлось бы полностью перерабатывать крепеж и снимать специфические устройства сброса с бортов стратегической авиации.

На сегодняшний день военная разведка и профильные специалисты не фиксируют никаких доказательств или даже намеков на реальные планы врага по интеграции Х-101 в эти самолеты. Единственным сомнительным аргументом сторонников этой теории остается прошлогоднее заявление россиян об использовании Су-34 для запуска некоторых дальнобойных ракет. Однако тогда оккупанты, скорее всего, применили новые ракеты Х-69, первые подтвержденные случаи использования которых официально зафиксировали уже в феврале этого года.

Путаница с миниатюрными версиями

Информация о существовании принятой на вооружение в 2024 году миниатюрной копии Х-101 с радиусом действия в 5500 километров не подтверждает в реальности. Эксперты предполагают, что авторы слухов могли перепутать это мифическое оружие с другой российской разработкой — крылатой ракетой Х-50, впервые публично засветившейся в начале прошлого года. Этот проект действительно создавался с использованием технологических решений от Х-101, из-за чего в прессе его окрестили уменьшенной копией.

Настоящая ракета Х-50 имеет значительно меньшие габариты: ее вес составляет 1,6 тонн при длине около шести метров, а заявленная дальность полета ограничена 1500 км. Ее установка на платформу Су-34 выглядит технически более реалистичной задачей, однако за последние три года не было зафиксировано ни одного факта боевого применения этого оружия. Вероятнее всего, из-за нехватки ресурсов или технических сложностей российский оборонно-промышленный комплекс был вынужден заморозить или полностью свернуть этот проект.

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Теоретические угрозы и выводы

В итоге, по имеющимся фактам аналитики констатируют, что сейчас у российских бомбардировщиков Су-34 нет никакой технической возможности нести ни тяжелые ракеты Х-101, ни их гипотетические уменьшенные аналоги. Все разговоры о превращении этих самолетов в стратегические ракетоносцы остаются исключительно теоретическими соображениями без практической основы. Западные и украинские специалисты не видят никаких признаков, что конструкторские бюро агрессора ведут реальные работы в этом направлении.

Сама идея такого переоборудования требует колоссальных финансовых вложений, длительных инженерных испытаний и создания совершенно новой системы управления огнем для тактической авиации. Помимо механической адаптации подвесов самолет должен получить соответствующее программное обеспечение для ввода полетных задач в систему наведения стратегической ракеты перед ее запуском. Для российской оборонки, которая сейчас работает на грани своих возможностей по пополнению текущих потерь, реализация столь сложного проекта выглядит сомнительной.

В то же время специалисты предостерегают от полного игнорирования подобных угроз, ведь регулярные успешные удары украинских беспилотников по аэродромам базирования Ту-95МС и Ту-22М3 наносят врагу невосполнимые потери. Деградация российской стратегической авиации, дополненная постоянными авариями из-за износа планеров, неуклонно уменьшает количество доступных ракетоносцев. Если эта тенденция сохранится, военное руководство РФ будет вынуждено искать нестандартные пути применения своего ракетного арсенала.

В таких критических условиях попытка интегрировать дальнобойные ракеты на Су-34 может стать для оккупантов не признаком технологического превосходства, а шагом отчаяния ради сохранения способности наносить массированные удары по Украине. Однако пока подобные разработки существуют только на страницах азиатских медиа и в фантазиях кремлевских пропагандистов, главной реальной угрозой Су-34 остаются ежедневные запуски управляемых авиационных бомб по прифронтовым регионам.

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Напомним, Зеленский поставил Силам обороны задачу уничтожать российские пусковые установки для уменьшения количества ракетных ударов по Украине. Но его выполнение чрезвычайно сложно из-за особенностей применения российских ракетных комплексов.

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