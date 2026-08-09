В стране НАТО назвали главное препятствие для защиты неба Украины от ракет РФ

Ракетный удар по Украине

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Осенью ситуация в Украине может существенно обостриться из-за необходимости одновременно укреплять оборону от российских ракетных ударов и готовить энергетическую инфраструктуру к зиме. Одной из главных проблем остается дефицит средств противовоздушной обороны, в частности ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен в интервью изданию Ilta-Sanomat.

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Хякканен отметил, что Украина сохраняет значительный оборонный потенциал и способность оказывать давление на Россию, однако испытывает серьезные проблемы с противовоздушной обороной.

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Он охарактеризовал ситуацию словами о «открытой крыше», подчеркнув, что российские атаки всё активнее используют уязвимости украинской ПВО.

Что сдерживает поставки ракет в Украину

По словам финского министра, ключевую роль в решении этой проблемы может сыграть американская оборонная промышленность. В то же время важную роль по-прежнему играют запасы ракет в европейских странах, располагающих комплексами Patriot.

«Американская промышленность находится в центре всего. И политика запасов некоторых европейских стран, обладающих системами Patriot, — ключевой вопрос», — заявил Хякканен.

Он пояснил, что у Финляндии самой нет комплексов Patriot, поэтому она не может передавать Украине такие системы. В то же время у Хельсинки есть определенные возможности в отношении других зенитных ракет, и она продолжает помогать Киеву, но не раскрывает подробностей.

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«Мы сделали всё возможное, даже больше, чем позволяют наши возможности», — подчеркнул Хякканен, добавив, что Финляндия, как приграничное государство, не может ослаблять свою постоянную готовность в сфере ПВО.

США пытаются нарастить производство

Отдельной проблемой министр назвал темпы развития американского оборонного производства. По его словам, именно США потенциально способны быстрее всего отреагировать на острый дефицит ракет-перехватчиков, однако этому мешают бюрократические процедуры и медленное расширение производственных мощностей.

«Но там много бюрократии и медлительности», — сказал Хякканен. Он добавил, что Пентагон уже принимает меры по ускорению производства.

В то же время Финляндия заинтересована в развитии европейской оборонной промышленности, которая также должна нарастить производство необходимого вооружения.

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Ракеты нужны не только Украине

Хякканен также связал дефицит западных ракет с ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, значительная часть ракетного потенциала западных стран сейчас направляется в этот регион, хотя он крайне необходим и для защиты Украины от российских ударов.

«Самым важным фактором, который помог бы Украине сейчас, стало бы какое-то решение и завершение войны в Иране», — заявил министр.

Он пояснил, что прекращение боевых действий позволило бы высвободить западные ракетные ресурсы, которые в настоящее время задействованы на Ближнем Востоке, и направить часть из них на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США будут поставлять Украине ракеты для систем Patriot, однако их будет недостаточно для защиты от российских атак.

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