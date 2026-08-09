Бутылка Guinness пролежала на дне моря 162 года: можно ли выпить пиво (фото)

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Водолаз нашел на месте кораблекрушения у побережья Англии бутылку Guinness, которой уже 162 года. Внутри до сих пор осталась жидкость, а ученые теперь пытаются выяснить, можно ли воспроизвести пиво 1864 года и даже пригоден ли найденный стаут к употреблению.

Об этом пишет BBC.

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Подводный фотограф из Бельгии Стефан Панис в прошлом году исследовал затонувший корабль близ Дувра. Во время погружения он наткнулся на целую бутылку, внутри которой все еще была жидкость.

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После того, как Панис промыл бутылку, он смог рассмотреть надпись «Гиннес» и дату — 1864 год. Таким образом, находка пролежала под водой около 162 лет.

Guinness 1864 года

По словам водолаза, бутылка, вероятно, являлась частью ящика на 24 бутылки. Он предполагает, что на затонувшем судне могут оставаться и другие подобные находки.

Панис планирует вернуться к месту кораблекрушения, как только погодные и подводные условия позволят продолжить исследование. В этот раз он хочет попытаться найти и поднять на поверхность больше бутылок.

Тем временем, необычной находкой заинтересовались ученые из бельгийского университета KU Leuven. Они исследуют, можно ли с помощью содержимого бутылки воссоздать сорт пива, который варили еще в XIX веке.

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Guinness 1864 года

Если исследователям удастся получить достаточное количество генетического материала, они теоретически смогут воспроизвести древний рецепт и сварить небольшую партию пива, максимально близкого к тому, которое изготовляли в 1860-х годах.

"Всегда есть шанс, что нам удастся восстановить полную ДНК, и тогда мы сможем сварить небольшую партию именно того пива, которое было найдено в 1860-х годах", - сказал Панис в интервью.

Но еще более интересен другой вопрос: можно ли вообще выпить Guinness, который более полутора веков пролежал на дне моря.

Панис предполагает, что такая возможность существует. По его словам, историк пивоварения Эдвард Бурк объяснил ему, что положение бутылки могло помочь сохранить ее содержимое. Если бутылка все это время стояла вверх дном, это могло помешать морской воде попасть внутрь.

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Guinness 1864 года

Бурк объяснил, что пузырьки воздуха, которые образуются, когда бутылка находится в таком положении, могут создавать герметичное уплотнение под давлением.

"Существует вероятность, что его еще можно пить", - сказал Панис. "Вопрос в том, попала ли морская вода в бутылку через пробки. Если нет, то, скорее всего, пиво все еще пригодно к употреблению".

Впрочем, прежде чем кто-нибудь решится сделать глоток 162-летнего Guinness, находку еще предстоит тщательно исследовать. Даже если бутылка осталась герметичной, это не означает автоматически, что ее содержимое безопасно для человека.

Сам Панис признался, что не большой поклонник Guinness. Однако если ученые подтвердят, что найденное пиво действительно можно пить, он готов лично отведать этот необычный напиток.

Находку уже успели прокомментировать и в компании Diageo, владеющей брендом Guinness. Там назвали открытие уникальной возможностью узнать больше об истории пивоварения и прошлом самого бренда.

"Такие находки открывают увлекательное окно в наше прошлое и помогают глубже понять наше наследие", - отметил представитель компании. "Пока наша команда из архива Guinness сотрудничает с дайверами, чтобы собрать больше информации и оценить находку".

Теперь исследователям предстоит выяснить, что именно сохранилось внутри бутылки, которая пролежала под водой со времен, когда Guinness изготовляли еще в XIX веке. И если анализы дадут утвердительный ответ, в мире может появиться уникальная возможность отведать пиво, история которого началась еще в 1864 году.

Напомним, ранее королева Камилла показала, как наливала бокал "Гиннеса" во время своего визита в Северную Ирландию.

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