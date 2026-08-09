Забудьте о неудачных стрижках: топ-5 идеальных вариантов для обладательниц круглого лица

Стрижка меди. / © pixabay.com

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Удачно подобранная стрижка может визуально скорректировать пропорции лица и акцентировать его преимущества. Часто круглолицы барышни хотят визуально вытянуть лицо, а женщины, у которых лицо удлинено, — сделать более мягкими и пропорциональными черты. Один из самых простых способов сделать это — прическа.

Как обладательницам круглой формы лица правильно подчеркнуть природные особенности облика, читайте в материале ТСН.ua.

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Круглое лицо отличается мягкими чертами, примерно одинаковой шириной и длиной, а также плавной линией челюсти без резких углов. Щеки имеют более округлый вид. Поэтому правильно подобранная стрижка может визуально вытянуть лицо и сделать его черты более выразительными и гармоничными.

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Для такого типа облика стилисты советуют обращать внимание на многослойные стрижки, удлиненные пряди у лица и объем на макушке. Впрочем, избыточного объема на уровне щек и очень коротких ровных стрижек лучше избегать. В то же время, стилисты Vogue España советуют подбирать стрижку индивидуально, учитывая не только форму лица, но и структуру и густоту волос.

Длинные слои и меди-крой

По словам стилиста Эдуардо Санчеса, обладательницам круглого лица следует выбирать стрижки, которые визуально вытягивают черты и придают им большую пропорциональность. Один из удачных вариантов — многослойные стрижки с длинными прядями у лица, спадающие примерно до уровня носа или рта.

Важную роль играет и длина волос. Эксперт советует избегать как слишком коротких, так и очень длинных вариантов. Особенно если лицо имеет выраженную округлость.

Длинные волосы, но без длины

Распространено мнение, что длинные волосы не подходят обладательницам круглого лица — лишь миф: при правильном крое они могут стать одним из самых удачных вариантов.

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Стилисты уверяют, что правильно подобранная «длинная длина», может визуально вытянуть черты и сделать лицо более стройным. В то же время речь идет не о волосах по пояс. Оптимальна длина ниже ключиц, примерно до уровня подмышек.

Челка набок

Обладательницам круглого лица стилисты советуют обратить внимание на удлиненную челку, заключенную набок. Такая форма создает диагональную линию, которая зрительно вытягивает лицо и делает его черты более выразительными.

Особенно удачно челка сочетается с многослойными стрижками и прядями, обрамляющими лицо. Он придает прическе движению и одновременно помогает отвлечь внимание от ширины щек.

От густой прямой челки до бровей лучше избегать, так как она может визуально сделать лицо еще шире и короче.

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Пикси

Короткие стрижки для круглого лица следует внимательно подбирать. Удачным вариантом станет стрижка пикси с чуть более длинными прядями по бокам и в зоне челки. Это создаст вертикальные линии и визуально вытянет лицо, делая его более пропорциональным.

Главное — не делать стрижку слишком короткой и не создавать излишнего объема по бокам, это может дополнительно подчеркнуть округлость рис.

Волосы средней длины

Прямые волосы средней длины до плеч с едва заметными слоями хорошо подходят обладательницам круглого лица. Легкая текстура придает прическе движения и помогает зрительно сбалансировать черты.

Стилисты советуют не выбирать стрижки со слишком четкими горизонтальными линиями — например, классический ровный боб или каре. Они могут дополнительно выделить ширину лица.

Еще одна важная деталь — пробор. Эксперт советует обратить внимание на боковой, а не центральный пробор. Он придает объем в верхней части прически и помогает сделать черты лица более гармоничными.

Напомним, мы писали о том, что в моду вернулась культовая стрижка 70-80-х.

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