Россия неожиданно ударила по складу ВОЗ: организация дала резкий ответ

Россияне уничтожили склад ВОЗ в Днепре

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В пятницу, 7 августа, в Днепре в результате российского удара был полностью уничтожен гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис.

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Россия уничтожила склад Всемирной организации здравоохранения в Днепре

По имеющимся данным, во время атаки никто не пострадал. Ранее в тот же день на объекте находились сотрудник ВОЗ и водители, которые эвакуировали имущество.

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Команда успела вывезти 130 из примерно 300 паллет с медицинскими грузами и покинула территорию до начала обстрела.

На складе хранились гуманитарные медицинские средства, предназначенные для прифронтовых здравоохранительных учреждений, большинство из которых составляли экстренные медицинские наборы ВОЗ.

Представитель организации решительно осудил обстрел:

«Я не могу не сказать достаточно громко: нападения на здравоохранение должны прекратиться. Иначе люди лишаются жизненно важной медицинской помощи. Даже в войнах есть правила. Одно из них состоит в том, что здоровье должно быть защищено!», — написал глава ВОЗ.

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© Бюро ВОЗ в Украине

© Бюро ВОЗ в Украине

На странице ВОЗ-Украина добавили, что повреждение объектов, обеспечивающих гуманитарные и медицинские операции, осложняет таким организациям оказание критически важной помощи людям и системам здравоохранения по всей стране.

Также там сообщили, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине ВОЗ подтвердила 3148 нападений на объекты здравоохранения в Украине. В результате этих нападений погибли 240 и пострадали 1055 человек.

Последствия российских атак: последние новости

Напомним, из-за массированного российского удара 5 августа по логистической инфраструктуре и складам Fozzy Group в Киевской области в супермаркетах «Сильпо» и «Фора» возникли временные проблемы с поставками продуктов.

В результате атаки были уничтожены склады, товарные запасы и оборудование, из-за чего на полках магазинов в разных городах, в частности в Виннице и Киеве, оказался значительно меньший ассортимент или полностью исчезли отдельные категории товаров.

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В ответ на ситуацию сети разместили объявления о возможных задержках доставки товаров и заверили, что все магазины продолжают работать в обычном режиме, а ассортимент вскоре возобновится. Тем временем покупатели в Сети делятся фотографиями пустых полок, а в некоторых супермаркетах, например в Броварах, начали распродажи со скидками на «спасенные продукты».

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