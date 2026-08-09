Росія несподівано вдарила по складу ВООЗ: організація дала різку відповідь

Росіяни знищили склад ВООЗ у Дніпрі

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У п’ятницю, 7 серпня, в Дніпрі внаслідок російського удару було повністю знищено гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус.

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Росія знищила склад Всесвітньої організації охорони здоров’я у Дніпрі

За наявними даними, під час атаки ніхто не постраждав. Раніше того ж дня на об’єкті перебували співробітник ВООЗ та водії, які евакуйовували майно.

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Команда встигла вивезти 130 із приблизно 300 палет із медичними вантажами та залишила територію до початку обстрілу.

На складі зберігалися гуманітарні медичні засоби, призначені для прифронтових закладів охорони здоров’я, більшість із яких становили екстрені медичні набори ВООЗ.

Представник організації рішуче засудив обстріл:

«Я не можу не сказати достатньо голосно: напади на охорону здоров’я повинні припинитися. Інакше люди позбавляються життєво важливої медичної допомоги. Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров’я має бути захищене!», — написав очільник ВООЗ.

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© Бюро ВООЗ в Україні

© Бюро ВООЗ в Україні

На сторінці ВООЗ Україна додали, що пошкодження об’єктів, які забезпечують гуманітарні та медичні операції, ускладнює таким організаціям надання критично важливої допомоги людям і системам охорони здоров’я по всій країні.

Також там повідомили, що з початку повномасштабної війни РФ в Україні ВООЗ підтвердила 3148 нападів на об’єкти охорони здоров’я в Україні. Унаслідок цих нападів загинули 240 і постраждали 1055 людей.

Наслідки російських атак: останні новини

Нагадаємо, через масований російський удар 5 серпня по логістичній інфраструктурі та складах Fozzy Group на Київщині у супермаркетах «Сільпо» та «Фора» виникли тимчасові проблеми з постачаннями продуктів.

Унаслідок атаки було знищено склади, товарні запаси й обладнання, через що на полицях магазинів у різних містах, зокрема у Вінниці та Києві, опинився значно менший асортимент або повністю зникли окремі категорії товарів.

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У відповідь на ситуацію мережі розмістили оголошення про можливі затримки доставки товарів і запевнили, що всі магазини продовжують працювати у звичному режимі, а асортимент невдовзі відновиться. Тим часом покупці у Мережі діляться фотографіями порожніх полиць, а в деяких супермаркетах, як-от у Броварах, розпочали розпродажі зі знижками на «врятовані продукти».

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