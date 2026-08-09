Удар РФ по Одещині / © ДСНС

Реклама

Автобус із дітьми опинився під російським ударом по Одещині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Реклама

Росія вдарила по Україні повторно під час роботи рятувальників: загинув пожежник, під удар потрапив автобус із дітьми.

Реклама

© ДСНС

В Одеській області під удар потрапив автобус із дітьми

Вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.

«Ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей», — заявив Вигівський.

За даними МВС, серйозних поранень вдалося уникнути. Одна дитина отримала незначні подряпини.

В Одесі тим часом триває фіксація наслідків нічної атаки. Пошкоджено житлові будинки, готель, цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Реклама

«Поки наші підрозділи рятують постраждалих від нічного обстрілу, росіяни запускають нові ракети й дрони по регіонах України», — заявив Вигівський.

На Запоріжжі загинув рятувальник

У Запорізькій області під час повторного удару загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан.

«Дві години тому в Запорізькій області через повторний удар загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан. Світла пам’ять Олександру та щирі співчуття родині. Це непоправна втрата для всього колективу системи МВС», — зазначили у відомстві.

Ще двоє працівників отримали поранення. Їх оперативно доправили до лікарні.

Реклама

© ДСНС

У Харкові врятували родину з немовлям

Рятувальні роботи продовжуються і в Харкові. У перші хвилини після обстрілу поліцейські та рятувальники евакуювали людей із пошкодженого будинку.

Серед врятованих — родина з немовлям та чоловік на кріслі колісному.

Станом на 15.50 год 9 серпня відомо про майже 40 постраждалих людей.

На місці також працює мобільний сервісний центр МВС. Там мешканці можуть оперативно відновити документи. Адміністратори вже надали десятки консультацій.

© ДСНС

На Чернігівщині поліцейські евакуювали трьох поранених

Зазначимо, що вранці 9 серпня російські військові також атакували Чернігівську область.

У Семенівській громаді безпілотник влучив поблизу крамниці. Поліцейські на службовому автомобілі евакуювали трьох поранених людей до лікарні.

У МВС наголосили, що українські рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місцях російських ударів і надавати допомогу постраждалим.

Новини партнерів