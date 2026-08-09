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Усередині було 12 дітей: росіяни вдарили по автобусу на Одещині — що відомо про наслідки (фото)
Автобус із 12 дітьми потрапив під удар на Одещині. Вигівський розкрив деталі.
Автобус із дітьми опинився під російським ударом по Одещині.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
Росія вдарила по Україні повторно під час роботи рятувальників: загинув пожежник, під удар потрапив автобус із дітьми.
В Одеській області під удар потрапив автобус із дітьми
Вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.
«Ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей», — заявив Вигівський.
За даними МВС, серйозних поранень вдалося уникнути. Одна дитина отримала незначні подряпини.
В Одесі тим часом триває фіксація наслідків нічної атаки. Пошкоджено житлові будинки, готель, цивільну та енергетичну інфраструктуру.
«Поки наші підрозділи рятують постраждалих від нічного обстрілу, росіяни запускають нові ракети й дрони по регіонах України», — заявив Вигівський.
На Запоріжжі загинув рятувальник
У Запорізькій області під час повторного удару загинув пожежник-рятувальник Олександр Продан.
«Дві години тому в Запорізькій області через повторний удар загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан. Світла пам’ять Олександру та щирі співчуття родині. Це непоправна втрата для всього колективу системи МВС», — зазначили у відомстві.
Ще двоє працівників отримали поранення. Їх оперативно доправили до лікарні.
У Харкові врятували родину з немовлям
Рятувальні роботи продовжуються і в Харкові. У перші хвилини після обстрілу поліцейські та рятувальники евакуювали людей із пошкодженого будинку.
Серед врятованих — родина з немовлям та чоловік на кріслі колісному.
Станом на 15.50 год 9 серпня відомо про майже 40 постраждалих людей.
На місці також працює мобільний сервісний центр МВС. Там мешканці можуть оперативно відновити документи. Адміністратори вже надали десятки консультацій.
На Чернігівщині поліцейські евакуювали трьох поранених
Зазначимо, що вранці 9 серпня російські військові також атакували Чернігівську область.
У Семенівській громаді безпілотник влучив поблизу крамниці. Поліцейські на службовому автомобілі евакуювали трьох поранених людей до лікарні.
У МВС наголосили, що українські рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місцях російських ударів і надавати допомогу постраждалим.