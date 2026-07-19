Росія вгатила по багатоповерхівці в обласному центрі: є жертви (фото)

Запоріжжя / © Facebook / Запорізька ОВА

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Увечері 19 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки дві людини загинули, щонайменше десятеро поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Унаслідок удару значних пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання поблизу дев’ятиповерхівки.

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© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора. На жаль, ворожа атака забрала життя двох людей. На місцях працюють усі екстрені служби, щоб надати допомогу кожному, кому вона потрібна», — повідомив Федоров.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередніми даними, десятеро людей дістали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наразі триває рятувальна операція. За інформацією очільника ОВА, під завалами багатоповерхового будинку можуть перебувати двоє людей — жінка та дитина.

«Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати», — повідомив Федоров.

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На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що дрон РФ влучив у пасажирський потяг на Запоріжжі. Там людей врятували лічені хвилини.

Також зазначимо, що 19 липня РФ вдарили по підприємствах Києва, відомих ще від СРСР.

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