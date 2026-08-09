Папа Лев заговорив про загиблих "з обох сторін": що сказав про війну в Україні

Папа Лев / © Associated Press

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Папа Римський Лев у неділю, 9 серпня, заявив, що в Україні та Росії гинуть і отримують поранення невинні люди, та закликав покласти край війні.

Про це пише Reuters.

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«Трагічні інциденти множаться, спричиняючи дедалі більшу кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей», — сказав понтифік перед молитвою «Ангел Господній» (Angelus).

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«Я поновлюю свій щирий заклик дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити атаки на цивільні об’єкти з обох сторін», — додав Папа.

За даними ООН, за майже чотири з половиною роки війни загинули понад 16 тисяч цивільних. Переважна більшість жертв — в Україні, додає інформагентство.

Управління ООН з прав людини повідомило, що в першій половині 2026 року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла більш ніж на третину. Причиною стало, зокрема, збільшення кількості атак із використанням безпілотників.

Водночас Україна також здійснює хвилі атак безпілотниками по території Росії. Представник ООН минулого місяця заявив, що цивільні, які проживають на окупованих Росією територіях України, а також на території РФ, також гинуть унаслідок атак.

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Нагадаємо, 9 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Одеський морський порт зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки вночі. За його словами, у місті постраждали вісім людей.

Тим часом сталася нічна атака безпілотників на російське місто Бєлгород, де за попередньою інформацією, серія ударів могла припасти на будівлю управління ФСБ.

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