"Шахтар" розпочав захист титулу УПЛ розгромною перемогою над "Кудрівкою"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" розгромив "Кудрівку" в матчі стартового туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:1 .

"Гірники" відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі — точним ударом відзначився Аліссон.

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Проте на перерву команди вирушили за паритету в рахунку, бо на 42-й хвилині "Кудрівка" відігралася — після розіграшу кутового головою влучно пробив Артур Думанюк.

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На старті другого тайму донеччани знову вийшли вперед — на 55-й хвилині Кауан Еліас головою замкнув подачу з правого флангу від Аліссона.

На 72-й хвилині підопічні Арди Турана збільшили свою перевагу в рахунку — Кауан Еліас оформив дубль, вдало зігравши на добиванні.

На 80-й хвилині "помаранчево-чорні" зробили рахунок розгромним — результативного удару завдав Лука Мейрелліш.

На 90+2-й хвилині "Шахтар" уп'яте вразив ворота суперника — остаточний рахунок гри встановив Кауан Еліас, оформивши таким чином хет-трик.

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Огляд матчу "Шахтар" — "Кудрівка"

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ "гірники" 9 серпня зустрінуться з "Епіцентром", а "Кудрівка" 8 серпня позмагається з "Лівим Берегом".

Нагадаємо, минулого сезону "Шахтар" став чемпіоном УПЛ. Донеччани здобули "золото" чемпіонату України 16-й раз в історії та впритул наблизилися за цим показником до "Динамо", яке є рекордсменом за виграними титулами (17).

Крім того, "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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