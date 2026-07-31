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Кубок України з футболу: результати жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу
У сезоні-2026/27 за трофей боротимуться 69 клубів.
У п'ятницю, 31 липня, відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.
У сезоні 2026/27 за трофей боротимуться 69 клубів: 16 команд української Прем'єр-ліги, 14 команд Першої ліги, 15 команд Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України, 18 представників регіональних асоціацій футболу.
Жеребкування провели екскапітан збірної України, голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний та колишній гравець збірної України Микола Морозюк.
Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України
A1. Новий Розділ — Миколаїв (Львівська обл.)
A2. Покуття Коломия — Довбуш Чернівці
A3. Агрон Великі Гаї — Луцьксантехмонтаж
B1. Колос Полонне — Новожуків
B2. Дружба-Козаки Ніжин — VIVAD Романів
B3. Чайка Вишгород — Калинівка
C1. Ukrainian Team Дніпро — Решетилівка
C2. Інгул Первозванівка — Пальміра Одеса
C3. IRON Запоріжжя — Базис Кочубіївка
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України
Куликів-Білка — Переможець C2
Локомотив Київ — Пробій Городенка
Дністер Заліщики — Лівий Берег
Нива Вінниця — Рух Львів
Брацлав — Олександрія
Чорноморець — Вільхівці
Агротех Тишківка — Вільхівці Закарпаття
Скала 1911 Стрий — Зоря Луганськ
Переможець B2 — Переможець C3
Поділля Хмельницький — Вікторія Суми
Авангард Лозова — Кудрівка
Епіцентр Кам'янець-Подільський — То4ка Одеса
Колос Ковалівка — ЮКСА Тарасівка
Переможець C1 — Прикарпаття Івано-Франківськ
Диназ Вишгород — Фенікс-Маріуполь
Харків — Переможець B2
Маяк Сарни — Полтава
Верес Рівне — Інгулець Петрове
Кривбас Кривий Ріг — Рокита
Переможець A1 — Атлет Київ
Ребел Київ — Агробізнес
Металург Запоріжжя — Олімпія Савинці
Карпати Львів — Оболонь Київ
Карбон Черкаси — Переможець A2
Переможець A3 — Чернігів
Буковина Чернівці — Нива Тернопіль
Переможець B1 — Тростянець
Пенуел Кривий Ріг — Металіст Харків
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).