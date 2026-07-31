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Стилісти назвали омолоджувальну стрижку на коротке й середнє волосся, яка пасує абсолютно всім
Яка коротка стрижка здатна освіжити образ, зробити волосся об’ємнішим і візуально омолодити.
Бажання мати молодший вигляд не завжди означає необхідність дорогих косметологічних процедур чи кардинальної зміни іміджу. Іноді достатньо правильно підібраної стрижки, щоб обличчя стало свіжішим, риси — виразнішими, а волосся — густішим і доглянутішим. Саме тому стилісти дедалі радять звернути увагу на класичний боб. Уже багато років ця зачіска не виходить із моди, а завдяки різноманітним варіантам виконання вона підходить кожній жінці незалежно від віку, форми обличчя чи структури волосся.
Чому саме боб вважають найкращою омолоджувальною стрижкою
Боб заслужено називають універсальною класикою. Він одночасно сучасний, елегантний й дуже жіночний.
Головна перевага цієї стрижки полягає в тому, що вона створює природний об’єм біля коренів. Саме через втрату густоти волосся багато жінок після 40–50 років мають значно старший вигляд. Правильно підібраний боб допомагає візуально приховати цю проблему.
Крім того, така стрижка відкриває шию, підкреслює вилиці, робить погляд виразнішим і допомагає відвернути увагу від дрібних вікових зморшок.
Кому найбільше пасує ця зачіска
Однією з причин популярності боба є його універсальність.
Він має чудовий вигляд на:
прямому волоссі;
хвилястому;
тонкому;
густому;
світлому й темному.
Стиліст легко адаптує форму під конкретний тип зовнішності, тому стрижка підходить практично всім.
Який варіант боба обрати
Сучасний боб має десятки різновидів.
Класичний боб. Волосся зрізають приблизно до рівня підборіддя або трохи нижче. Такий варіант дуже елегантний й легко укладається.
Подовжений боб. Передні пасма залишають довшими, ніж на потилиці. Завдяки цьому обличчя здається вужчим, а силует — витонченішим.
Градуйований боб. Стрижка створюється шарами, що додає максимального об’єму навіть дуже тонкому волоссю.
Французький боб. Це більш короткий варіант із легкою недбалістю та природною текстурою. Він особливо популярний останніми сезонами.