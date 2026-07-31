Стилісти назвали омолоджувальну стрижку на коротке й середнє волосся, яка пасує абсолютно всім

Модна стрижка на коротке волосся / © Mixnews

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Бажання мати молодший вигляд не завжди означає необхідність дорогих косметологічних процедур чи кардинальної зміни іміджу. Іноді достатньо правильно підібраної стрижки, щоб обличчя стало свіжішим, риси — виразнішими, а волосся — густішим і доглянутішим. Саме тому стилісти дедалі радять звернути увагу на класичний боб. Уже багато років ця зачіска не виходить із моди, а завдяки різноманітним варіантам виконання вона підходить кожній жінці незалежно від віку, форми обличчя чи структури волосся.

Чому саме боб вважають найкращою омолоджувальною стрижкою

Модна стрижка на коротке волосся / © Mixnews

Боб заслужено називають універсальною класикою. Він одночасно сучасний, елегантний й дуже жіночний.

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Головна перевага цієї стрижки полягає в тому, що вона створює природний об’єм біля коренів. Саме через втрату густоти волосся багато жінок після 40–50 років мають значно старший вигляд. Правильно підібраний боб допомагає візуально приховати цю проблему.

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Крім того, така стрижка відкриває шию, підкреслює вилиці, робить погляд виразнішим і допомагає відвернути увагу від дрібних вікових зморшок.

Кому найбільше пасує ця зачіска

Модна стрижка на коротке волосся / © Mixnews

Однією з причин популярності боба є його універсальність.

Він має чудовий вигляд на:

прямому волоссі;

хвилястому;

тонкому;

густому;

світлому й темному.

Стиліст легко адаптує форму під конкретний тип зовнішності, тому стрижка підходить практично всім.

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Який варіант боба обрати

Модна стрижка на коротке волосся / © Mixnews

Сучасний боб має десятки різновидів.

Класичний боб. Волосся зрізають приблизно до рівня підборіддя або трохи нижче. Такий варіант дуже елегантний й легко укладається.

Подовжений боб. Передні пасма залишають довшими, ніж на потилиці. Завдяки цьому обличчя здається вужчим, а силует — витонченішим.

Градуйований боб. Стрижка створюється шарами, що додає максимального об’єму навіть дуже тонкому волоссю.

Французький боб. Це більш короткий варіант із легкою недбалістю та природною текстурою. Він особливо популярний останніми сезонами.

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