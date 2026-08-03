Святослав Вакарчук здивував особистим фактом про названу доньку Діану: "Вона змінила мене"

Святослав Вакарчук та Діана Фонарьова / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук поділився особистою історією, яка здивувала навіть його прихильників.

Артист розповів, що свого часу саме донька Діана відкрила йому культовий гурт, творчість якого він до того майже не слухав. Ба більше, після цієї поради музикант по-новому подивився на їхню музику. Відверте зізнання він зробив під час подкасту Unzip. За словами співака, ця історія стала для нього яскравим прикладом того, як молодше покоління здатне надихати старше.

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«Сьогодні у молодих людей є перевага — можливість вибирати. Я пам’ятаю, як Діана, моя донька, коли підростала, слухала, як і всі в 90-ті та 2000-ні, те, що слухали її однокласники. Але поступово вона знаходила свою нішу. І вона, мені — здавалося б, знавцю західної музики, — принесла в моє життя Fleetwood Mac, культовий британо-американський гурт 60-х, 70-х і 80-х років», — розповів музикант.

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Святослав Вакарчук та його донька Діана Фонарьова / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Як зізнався Вакарчук, донька не просто порадила йому гурт, а запропонувала послухати один із найвідоміших альбомів Fleetwood Mac. Саме після цього він відкрив для себе композиції, які нині вважає справжніми музичними шедеврами. Особливо сильне враження на артиста справила пісня The Chain, а альбом Rumours із часом увійшов до переліку його найулюбленіших.

«Вона принесла мені їхній альбом Rumours і каже: „Послухай пісню „The Chain“. І це геніальна пісня. Я її знав, але, знаєш, це одне, а це інше. І ось людина, яка народилася в 90-х і слухала цю музику в 2000-х, приносить мені це в підлітковому віці й каже: „Я це люблю“. І мені здається, у цьому є певна об’єктивність. І я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, вже в дорослому віці почав їх слухати. І ось Rumours — це один із моїх найулюбленіших альбомів, створених у 70-ті», — поділився співак.

Діана не є біологічною донькою Святослава Вакарчука. Вона народилася у попередніх стосунках колишньої партнерки музиканта Лялі Фонарьової. Попри це артист багато років виховував дівчину, підтримував її та завжди називав своєю дочкою.

Святослав Вакарчук з ексдружиною Лялею та донькою Діаною / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, нещодавно Вакарчук шокував зізнанням про українські хіти та назвав причину невдоволення.

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