Що їсти для росту волосся: 4 горіхи та насіння, які варто додати до раціону

Що їсти, щоб волосся було міцнішим

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Випадіння волосся може бути пов’язане не лише зі стресом чи неправильним доглядом, а й із нестачею певних поживних речовин. Зокрема, низький рівень заліза або вітаміну D здатен негативно позначитися на стані волосся. Водночас деякі горіхи та насіння містять компоненти, необхідні для підтримання його здоров’я та росту.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Водночас фахівці застерігають: надлишок окремих речовин, зокрема вітаміну А, селену та заліза, також може посилити випадіння волосся або мати токсичний вплив. Тому перед прийманням добавок варто проконсультуватися з лікарем та за потреби пройти обстеження.

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Кеш’ю

Кеш’ю є джерелом заліза, міді та цинку — поживних речовин, які відіграють роль у підтриманні здоров’я волосся. Горіхи також містять білок, необхідний для його міцності.

Кеш’ю можна включити до щоденного раціону невеликою порцією. Також для догляду за волоссям використовують олію кеш’ю: її втирають у шкіру голови, розподіляють по довжині та залишають приблизно на годину або на ніч, після чого змивають шампунем. Водночас для підтвердження ефективності такого способу потрібні додаткові дослідження.

Насіння льону

Лляне насіння містить омега-3 жирні кислоти, зокрема альфа-ліноленову кислоту, а також залізо, білок, вітаміни Е та групи В. Ці компоненти можуть підтримувати стан волосся, допомагати зберігати його зволоженим і зменшувати ламкість.

Мелене насіння льону можна додавати до страв або смузі. Ще один варіант — приготувати з нього гель для волосся. Для цього чверть склянки насіння додають до двох склянок киплячої води та варять, помішуючи, доки суміш не загусне. Потім її проціджують і охолоджують. Гель наносять на вологе волосся на 30–60 хвилин, після чого змивають.

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Гарбузове насіння

Цинк, магній та залізо, які містяться в гарбузовому насінні, потрібні організму для нормального функціонування клітин і волосяних фолікулів. Також зазначається, що компоненти гарбузового насіння можуть впливати на дигідротестостерон (ДГТ) — гормон, пов’язаний із випадінням волосся, особливо у чоловіків.

До раціону можна додавати невелику жменю гарбузового насіння на день. Для зовнішнього застосування використовують гарбузову олію: її масажними рухами наносять на шкіру голови та волосся приблизно на 30 хвилин, а потім змивають шампунем.

Волоські горіхи

Волоські горіхи містять омега-3 жирні кислоти, біотин, вітамін Е, калій, залізо, цинк, мідь і білок. Ці речовини важливі для здоров’я шкіри голови та волосся, а їхнє достатнє надходження особливо важливе за наявності дефіциту поживних речовин.

Волоські горіхи можна регулярно вживати як частину збалансованого раціону. Їхню олію також застосовують зовнішньо: наносять на шкіру голови та волосся, залишають приблизно на годину або на ніч, а потім ретельно змивають шампунем.

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Нагадаємо, раныше ми повідомлял, який один простий інгредієнт здатен повністю змінити звичний смак ранкової кави. Водночас він містить вітамін С, необхідний організму щодня.

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