У шкіряній сукні зі скелетами: Мейсі Вільямс здивувала моторошним образом на прем’єрі "Практичної магії 2"

Мейсі Вільямс / © Associated Press

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Мейсі Вільямс відвідала прем’єру фільму «Практична магія 2», яка відбулася в Лос-Анджелесі. Для виходу на червону доріжку 29-річна британська акторка обрала екстравагантне вбрання, яке привертало увагу.

На Мейсі була довга чорна шкіряна сукня приталеного силуету з об’ємними плечима та довгими рукавами. Вбрання прикрашали різнокольорові анатомічні малюнки із зображеннями людських скелетів. Вони вкривали практично всю сукню — від плечей до подолу — і створювали дещо моторошний ефект, який чудово вписався у тематику фентезійного фільму про магію та відьом.

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Мейсі Вільямс / © Associated Press

Сукня також мала декоративне шнурування на грудях і спідниці, металеві люверси та ремінці, які додавали образу гранжевого настрою. Вбрання Вільямс поєднала з чорними шкіряними чоботами на платформах.

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Мейсі Вільямс / © Associated Press

Не менш цікавими були б’юті-деталі зірки. Темне волосся акторки гладко зачесали назад і зібрали, залишивши на лобі один акуратно закручений локон у ретростилі. Візажист зробив їй макіяж з довгими накладними віями і рожевою помадою. Завершили лук великі сережки, декоровані різнокольоровими каменями.

Мейсі Вільямс / © Associated Press

Про фільм:

Режисеркою сиквелу культової «Практичної магії» стала Сюзанна Бір. До своїх ролей у продовженні повернулися Ніколь Кідман і Сандра Буллок. Також у фільмі зіграли Мейсі Вільямс, Джої Кінг, Соллі Мак-Леод, Лі Пейс, Стокард Ченнінґ, Шоло Марідуенья і Даян Віст.

У центрі сюжету знову опиняться сестри Овенс та їхня родинна магія. Цього разу героїням доведеться зіткнутися з темним прокляттям, яке загрожує їхній сім’ї. На них чекають нові магічні випробування, хаос і боротьба за найдорожче, а однією з головних тем стрічки знову стане сила сімейних зв’язків.

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В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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