До сліз зворушливо: королева Соня лишила останнє послання своєму чоловіку королю Гаральду

Королева Соня / © Associated Press

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Труна короля Гаральда V нині встановлена для прощання в каплиці Королівського палацу в Осло, де вона залишатиметься до державного похорону 9 вересня.

По обидва боки труни покладено два вінки із білих квітів та стрічками з вишитими написами від його родини. На першій стрічці було послання: «takk», тобто «дякую» — це була подяка від його сина, невістки і їхніх дітей.

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Вінок для Гаральда V від родини / © Getty Images

Однак набагато зворушливіший напис залишила королева Соня. На стрічці поруч із її особистою монограмою написано: «Дякую тобі за хороше життя».

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Вінок для Гаральда V від Соні / © Getty Images

Також був третій вінок — від доньки короля Гаральда, принцеси Марти, її чоловіка Дюрека Верретта та трьох доньок принцеси. На стрічці написано: «Дякуємо тобі за все, дорогий тату, дідусю та тестю. Ми так радіємо за тебе».

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Послання королеви Соні особливо зворушує, адже за ним стоїть історія кохання, яка тривала майже сім десятиліть. Вони вперше зустрілися на вечірці в Осло 1959 року й протягом кількох років приховували свої стосунки, оскільки Соня була простолюдинкою. Зрештою Гаральд сказав своєму батькові, королю Олаву V, що якщо не зможе одружитися із Сонею, то взагалі не одружуватиметься.

Весілля Гаральда і Соні / © Getty Images

Король Олав погодився, і 29 серпня 1968 року пара одружилася в кафедральному соборі Осло. Вони прожили у шлюбі майже 58 років. Гаральд не дожив до річниці лише 1 день.

Також на труні лежать корона Норвегії та державний меч — два предмети королівських регалій, які супроводжують кожного норвезького монарха після смерті з 1844 року. Корона виготовлена із 20-каратного золота та прикрашена перлами й дорогоцінним камінням. Разом ці два символи уособлюють короля як правителя країни та її захисника.

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Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

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