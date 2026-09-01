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- Шоу-бізнес
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"Домашній офіс": Дженніфер Лопес показала, як працює прямо з ванни
Зірка здивувала шанувальників незвичайним робочим місцем.
57-річна співачка, акторка, продюсерка та бізнесвумен — Дженніфер Лопес — показала в Instagram, як поєднує роботу та відпочинок, влаштувавшись із комп’ютером прямо у ванній.
На знімку Лопес розслабляється у ванні, а ноутбук поклала на спеціальну тацю, встановлену над водою з піною. Зірка зібрала волосся у недбалий пучок, створивши максимально невимушений образ.
«Сьогоднішній офіс», — з гумором підписала допис Лопес, додавши емодзі у вигляді бульбашок.
Шанувальники оцінили незвичайний підхід зірки до роботи та почали жартувати у коментарях. Один із користувачів зізнався, що всі ці роки неправильно розумів концепцію домашнього офісу, а інший поцікавився, куди надсилати резюме на посаду асистента.
Ця публікація з’явилася на тлі насиченого робочого графіку Лопес. Останнім часом вона активно займається просуванням романтичної комедії «Офісний роман», у якій зіграла головну роль. Тепер, судячи з усього, акторка вирішила буквально перенести свій «офіс» із фільму у власну ванну кімнату.
Нагадаємо, раніше ефектна Дженніфер Лопес позувала в шовковій білизні.