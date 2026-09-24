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Королівська вечеря: меню Грейс Келлі, яке варто повторити
Грейс Келлі вміла не лише зачаровувати кінокамеру. Її уявлення про ідеальну вечерю — качка з апельсиновим соусом, млинці, зелена квасоля, салат і фрукти з сиром — і сьогодні напрочуд актуальне.
Грейс Келлі було лише 26 років, коли вона залишила Голлівуд заради нового життя у Монако. Її кінокар’єра тривала недовго, проте образ акторки назавжди залишився частиною історії кіно. Та як виявилося, вона мала талант не лише до вибору ролей, а й до створення гарної вечер. Про це розповіло видання EatingWell.
1955 року акторка отримала від Бетті Крокер (вигаданий рекламний персонаж і відомий бренд продуктів для випікання, кулінарних сумішей та книжок) перше видання кулінарної книжки. У відповідь вона написала компанії листа, подякувала за подарунок і пообіцяла поміркувати над власним улюбленим меню. Як результат, уже в другому виданні книжки, опублікованому 1956-го — саме в рік, коли Грейс завершила акторську кар’єру, — зʼявилося її меню.
Що подавала Грейс Келлі
Меню, яке Келлі особисто обрала та надіслала видавцям, отримало назву «Розваги в Голлівуді». До нього увійшли:
млинці з ікрою (маленькі гречані млинці, які подають з ікрою)
качка з апельсиновим соусом
зелена квасоля по-французьки
салат із серцевини пальми з легкою гірчично-лимонною заправкою
фрукти та сир
Починати вечерю пропонувалося з млинців — невеликих гречаних з ікрою. До них можна було додати олію, лимонний сік або оцет і різноманітні гарніри. Просто, вишукано та без зайвої демонстративності — саме м дусі старого Голлівуду.
Головною стравою була качка з апельсином. Усередину птиці вона клала шматочки апельсина, а готову страву подавала з апельсиновим соусом. Саме ця деталь робила класичну печеню святковою та ароматною.
Гарнір також не вимагав складних кулінарних трюків. До качки подавали зелену квасолю, а салат із серцевин пальми заправляли домашньою вінегретною заправкою. Для нього використовували оливкову олію, оцет, лимонний сік, сіль, суху гірчицю і паприку. Далі до заправки додавали дрібно нарізані зелені оливки, маринований огірок, зварене круто яйце, шніт-цибулю та пім’єнто (вишневий перець — різновид великого червоного перцю чилі у формі серця).
Завершували вечерю фрукти та сир — десерт, який не потребує складного приготування, проте чудово вписується у святкове подавання.
У чому секрет меню Грейс Келлі
Попри свою аристократичність меню не видається надмірно складним. У ньому є те, що й сьогодні цінується під час домашньої вечері: кілька якісних продуктів, зрозумілі поєднання та можливість більшу частину підготувати без кулінарного марафону.
Саме тому це меню легко уявити не лише на ретро-вечірці, а й за сучасним святковим столом. Качка з цитрусовими нотами, хрустка зелена квасоля, свіжий салат, сир і фрукти — класика, яка не потребує модних трендів.
Якщо ви хочете повторити меню Грейс Келлі, пропонуємо вам рецепти таких страв:
Гречані млинці на молоці
Гречані млинці на молоці — це ідеально корисна страва. Гречка надає їм насиченого смаку та робить їх поживнішими. Подавати можна з медом, солоною рибою, сиром, сметаною чи ікрою.
Запечена качка з апельсином
Качка з апельсином може стати фаворитом будь-якого столу, навіть святкового. Для маринаду використовуються апельсини та мед, а готувати її зовсім нескладно.
Стручкова квасоля в томатному соусі
Ніжна стручкова квасоля з пікантним томатним соусом — це легка й корисна страва, яка може бути універсальним гарніром до м’яса, птиці, риби чи просто як самостійна страва.
Спаржа з пармезановим соусом
Для ідеальної страви зі спаржі потрібно зовсім небагато, а саме кілька хвилин приготування, трохи вершкового масла та яскравий зелений соус із пармезаном. Як результат, виходить страва, яка має однаково доречний вигляд на святковому столі або легкій вечері на терасі.