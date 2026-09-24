Королівська вечеря: меню Грейс Келлі, яке варто повторити

Грейс Келлі / © Associated Press

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Грейс Келлі було лише 26 років, коли вона залишила Голлівуд заради нового життя у Монако. Її кінокар’єра тривала недовго, проте образ акторки назавжди залишився частиною історії кіно. Та як виявилося, вона мала талант не лише до вибору ролей, а й до створення гарної вечер. Про це розповіло видання EatingWell.

1955 року акторка отримала від Бетті Крокер (вигаданий рекламний персонаж і відомий бренд продуктів для випікання, кулінарних сумішей та книжок) перше видання кулінарної книжки. У відповідь вона написала компанії листа, подякувала за подарунок і пообіцяла поміркувати над власним улюбленим меню. Як результат, уже в другому виданні книжки, опублікованому 1956-го — саме в рік, коли Грейс завершила акторську кар’єру, — зʼявилося її меню.

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Що подавала Грейс Келлі

Грейс Келлі / © Associated Press

Меню, яке Келлі особисто обрала та надіслала видавцям, отримало назву «Розваги в Голлівуді». До нього увійшли:

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млинці з ікрою (маленькі гречані млинці, які подають з ікрою)

качка з апельсиновим соусом

зелена квасоля по-французьки

салат із серцевини пальми з легкою гірчично-лимонною заправкою

фрукти та сир

Починати вечерю пропонувалося з млинців — невеликих гречаних з ікрою. До них можна було додати олію, лимонний сік або оцет і різноманітні гарніри. Просто, вишукано та без зайвої демонстративності — саме м дусі старого Голлівуду.

Головною стравою була качка з апельсином. Усередину птиці вона клала шматочки апельсина, а готову страву подавала з апельсиновим соусом. Саме ця деталь робила класичну печеню святковою та ароматною.

Гарнір також не вимагав складних кулінарних трюків. До качки подавали зелену квасолю, а салат із серцевин пальми заправляли домашньою вінегретною заправкою. Для нього використовували оливкову олію, оцет, лимонний сік, сіль, суху гірчицю і паприку. Далі до заправки додавали дрібно нарізані зелені оливки, маринований огірок, зварене круто яйце, шніт-цибулю та пім’єнто (вишневий перець — різновид великого червоного перцю чилі у формі серця).

Завершували вечерю фрукти та сир — десерт, який не потребує складного приготування, проте чудово вписується у святкове подавання.

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У чому секрет меню Грейс Келлі

Попри свою аристократичність меню не видається надмірно складним. У ньому є те, що й сьогодні цінується під час домашньої вечері: кілька якісних продуктів, зрозумілі поєднання та можливість більшу частину підготувати без кулінарного марафону.

Саме тому це меню легко уявити не лише на ретро-вечірці, а й за сучасним святковим столом. Качка з цитрусовими нотами, хрустка зелена квасоля, свіжий салат, сир і фрукти — класика, яка не потребує модних трендів.

Якщо ви хочете повторити меню Грейс Келлі, пропонуємо вам рецепти таких страв:

Гречані млинці на молоці

Гречані млинці на молоці / © Credits

Гречані млинці на молоці — це ідеально корисна страва. Гречка надає їм насиченого смаку та робить їх поживнішими. Подавати можна з медом, солоною рибою, сиром, сметаною чи ікрою.

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Запечена качка з апельсином

Запечена качка з апельсином / © Credits

Качка з апельсином може стати фаворитом будь-якого столу, навіть святкового. Для маринаду використовуються апельсини та мед, а готувати її зовсім нескладно.

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Стручкова квасоля в томатному соусі

Стручкова квасоля в томатному соусі / © Credits

Ніжна стручкова квасоля з пікантним томатним соусом — це легка й корисна страва, яка може бути універсальним гарніром до м’яса, птиці, риби чи просто як самостійна страва.

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Спаржа з пармезановим соусом

Спаржа з пармезановим соусом / instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Для ідеальної страви зі спаржі потрібно зовсім небагато, а саме кілька хвилин приготування, трохи вершкового масла та яскравий зелений соус із пармезаном. Як результат, виходить страва, яка має однаково доречний вигляд на святковому столі або легкій вечері на терасі.

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