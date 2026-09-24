У синій сукні та яскравих сережках: королеву Максиму сфотографували на вулицях Нью-Йорка

Королева Максима / © Getty Images

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Цього дня королева Максима була заскочена у темно-синій сукні-міді від Модного дому Natan, яку вона носила з вишневими туфлями-слінгбеками на невисоких підборах, і червоний клатч тримала в руках.

Навіть на ділові зустрічі королева обирає образи, що запам'ятовуються, від яких неможливо відвести погляд. Цей її лук був доповнений великими червоними сережками у вухах, золотим браслетом на зап'ясті та кількома каблучками. Волосся вона розпустила і зробила виразний макіяж очей.

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Королева Максима / © Getty Images

Також Максима днем раніше демонструвала на вулицях Нью-Йорка ще один образ, що запам'ятовується. Королева поєднувала нову спідницю від Tory Burch зі світлою блузкою та туфлями-човниками з прозорими вставками.

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Королева Максима / © Getty Images

Крім Максими яскраві луки під час поїздки до Нью-Йорка регулярно демонструє її бельгійська колега — королева Матильда. Ми зібрали її виходи за ці дні в один матеріал.

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