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У синій сукні та яскравих сережках: королеву Максиму сфотографували на вулицях Нью-Йорка
Королева Нідерландів відвідала ще низку ділових зустрічей під час візиту на 81-шу сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Цього дня королева Максима була заскочена у темно-синій сукні-міді від Модного дому Natan, яку вона носила з вишневими туфлями-слінгбеками на невисоких підборах, і червоний клатч тримала в руках.
Навіть на ділові зустрічі королева обирає образи, що запам'ятовуються, від яких неможливо відвести погляд. Цей її лук був доповнений великими червоними сережками у вухах, золотим браслетом на зап'ясті та кількома каблучками. Волосся вона розпустила і зробила виразний макіяж очей.
Також Максима днем раніше демонструвала на вулицях Нью-Йорка ще один образ, що запам'ятовується. Королева поєднувала нову спідницю від Tory Burch зі світлою блузкою та туфлями-човниками з прозорими вставками.
Крім Максими яскраві луки під час поїздки до Нью-Йорка регулярно демонструє її бельгійська колега — королева Матильда. Ми зібрали її виходи за ці дні в один матеріал.