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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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244
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1 хв

Королева Максима приїхала до бутику в незвичайних туфлях на підборах-кулях

Цього тижня королева Нідерландів відвідала магазин HEMA в Амстердамі, який відзначає своє 100-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Від моменту свого заснування 1926 року бренд став невід'ємною частиною повсякденного життя мільйонів голландців.

Під час королівського візиту у центрі уваги опинилася еволюція роздрібного бренду. Королева Максима відвідала дизайн-студію та магазин HEMA, розташованому поряд із головним офісом. Тут їй детально розповіли про унікальний процес розробки продукції. Королева також поспілкувалася зі співробітниками про їхню повсякденну роботу, розвиток талантів та особистий контакт з клієнтами на робочому місці.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Для цієї прогулянки королева обрала коричневий топ з баскою від Natan, пудрові широкі штани, а взула лакові туфлі-човники ніжно-рожевого відтінку на незвичайному підборі у вигляді кулі від Модного дому Natan.

Також Максима тримала в руках клатч Hermes прямокутної форми, а образ доповнила макіяжем у теплих відтінках, кількома браслетами на зап'ясті, нюдовим манікюром, а волосся розпустила.

Раніше цього тижня елегантна королева Максима з королем і дочками-принцесами відвідали відкриття парламенту, де Її Величність була зовсім в іншому образі.

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