Російські дрони дісталися Алеї пам’яті загиблих: моторошні наслідки атаки на Київщині

Шахед / © Associated Press

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Росія під час атаки дронами 20 вересня пошкодила Алею пам’яті загиблих у Боярці на Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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Наслідки атаки РФ по Київській області

У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого безпілотника спричинили займання. Окрім Алеї пам’яті загиблих, пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель. Під час повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

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А у Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

Посадовець зауважив, що попередньо загиблих і постраждалих унаслідок атак немає.

Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки російської атаки.

Атака на Київську область — що відомо

Нагадаємо, Росія атакувала Київську область. У п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт. Найбільше пошкоджень — у Фастівському районі. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару у районі Вишгороду.

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А у Глевасі на Київщині російський «Шахед» вбив матір та двох 3-річних дітей. Омбудсмен Лубінець додав, що російський БПЛА влучив у будинок, де мати саме вкладала їх спати.

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