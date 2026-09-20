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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Російські дрони дісталися Алеї пам’яті загиблих: моторошні наслідки атаки на Київщині

Окрім Алеї пам’яті загиблих, пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель у Київській області.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Шахед

Шахед / © Associated Press

Росія під час атаки дронами 20 вересня пошкодила Алею пам’яті загиблих у Боярці на Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки РФ по Київській області

У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого безпілотника спричинили займання. Окрім Алеї пам’яті загиблих, пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель. Під час повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

А у Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

Посадовець зауважив, що попередньо загиблих і постраждалих унаслідок атак немає.

Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки російської атаки.

Атака на Київську область — що відомо

Нагадаємо, Росія атакувала Київську область. У п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт. Найбільше пошкоджень — у Фастівському районі. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару у районі Вишгороду.

А у Глевасі на Київщині російський «Шахед» вбив матір та двох 3-річних дітей. Омбудсмен Лубінець додав, що російський БПЛА влучив у будинок, де мати саме вкладала їх спати.

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