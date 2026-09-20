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Російські дрони дісталися Алеї пам’яті загиблих: моторошні наслідки атаки на Київщині
Окрім Алеї пам’яті загиблих, пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель у Київській області.
Росія під час атаки дронами 20 вересня пошкодила Алею пам’яті загиблих у Боярці на Київщині.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки атаки РФ по Київській області
У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого безпілотника спричинили займання. Окрім Алеї пам’яті загиблих, пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель. Під час повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.
А у Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.
Посадовець зауважив, що попередньо загиблих і постраждалих унаслідок атак немає.
Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки російської атаки.
Атака на Київську область — що відомо
Нагадаємо, Росія атакувала Київську область. У п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт. Найбільше пошкоджень — у Фастівському районі. У лікарні померла дитина, яка отримала поранення під час удару у районі Вишгороду.
А у Глевасі на Київщині російський «Шахед» вбив матір та двох 3-річних дітей. Омбудсмен Лубінець додав, що російський БПЛА влучив у будинок, де мати саме вкладала їх спати.