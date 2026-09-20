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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 вересня?

Місяць розповідає

Нинішній день астрологи вважають вершиною місячного циклу, енергетика якого ідеально підходить для початку робочого тижня. Вона дарує відчуття бадьорості й піднесення — як духовного, так і фізичного. В такий час особливо щастить сильним, активним і рішучим людям.

Місяць рекомендує

Енергію, якої сьогодні не бракуватиме, необхідно спрямувати на вирішення найважливіших питань — як професійних, так і господарських. Не можна витрачати сили на дрібниці. До будь-якої мети треба йти прямо, не відволікаючись на вирішення питань, які не мають першочергового значення. З фінансового боку успішними будуть лише невеликі операції, від великих цього дня потрібно відмовитися — у разі невдачі прикро буде втратити значну суму грошей.

Місяць застерігає

Перепади настрою людей у нашому оточенні можуть спричиняти серйозні незручності й навіть неприємності — до них треба бути морально готовими та стримувати себе, не дозволяючи собі реагувати на них надто емоційно. Так само варто ставитися і до власної психологічної нестабільності, яка може виникнути в цей час.

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