Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 вересня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 вересня?

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Місяць розповідає

Нинішній день астрологи вважають вершиною місячного циклу, енергетика якого ідеально підходить для початку робочого тижня. Вона дарує відчуття бадьорості й піднесення — як духовного, так і фізичного. В такий час особливо щастить сильним, активним і рішучим людям.

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Місяць рекомендує

Енергію, якої сьогодні не бракуватиме, необхідно спрямувати на вирішення найважливіших питань — як професійних, так і господарських. Не можна витрачати сили на дрібниці. До будь-якої мети треба йти прямо, не відволікаючись на вирішення питань, які не мають першочергового значення. З фінансового боку успішними будуть лише невеликі операції, від великих цього дня потрібно відмовитися — у разі невдачі прикро буде втратити значну суму грошей.

Місяць застерігає

Перепади настрою людей у нашому оточенні можуть спричиняти серйозні незручності й навіть неприємності — до них треба бути морально готовими та стримувати себе, не дозволяючи собі реагувати на них надто емоційно. Так само варто ставитися і до власної психологічної нестабільності, яка може виникнути в цей час.

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