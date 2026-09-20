Що нам пророкують зірки: гороскоп на жовтень 2026 року

Гороскоп на жовтень 2026 року / © Associated Press

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Місяць розпочинається напружено. 1 та 2 жовтня Марс утворює квадрат із Меркурієм — цей аспект може проявитися у вигляді дратівливості у словах, поспішних висловлювань або суперечок. Важливо свідомо стримувати перший імпульс відповісти різко — сказане під впливом емоцій цими днями може мати тривалі наслідки, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 2 до 4 жовтня Марс перебуває в опозиції до ретроградного Плутона — це один із найнапруженіших аспектів усього періоду, який може загострити приховані конфлікти, боротьбу за владу або контроль у стосунках і справах. Можливі ситуації, коли здається, що хтось тягне ковдру на себе.

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4 жовтня ретроградний Сатурн утворює опозицію із Сонцем — цей день може спричинити втому та навіть загострення хронічних захворювань, а також перешкоди там, де хотілося діяти вільно. Це не найкращий момент для форсування подій — тіло й обставини просять пригальмувати й визнати реальні обмеження.

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Перші п’ять днів жовтня Венера перебуває у стаціонарній фазі, готуючись перейти до ретроградного руху. Це схоже на глибокий вдих перед зануренням — планета ніби завмирає на місці, накопичуючи енергію для майбутнього розвороту. Від 6 жовтня Венера переходить у ретроградну фазу до 12 жовтня.

7 жовтня ретроградний Уран утворює секстиль із Марсом — гармонійний аспект, що приносить несподівані, але вдалі рішення та свіжі імпульси до дії. Цього ж дня Меркурій утворює з’єднання з ретроградною Венерою у Скорпіоні — мислення та почуття зливаються воєдино, розмови про цінності, гроші, глибокі стосунки стають особливо відвертими, але й особливо емоційно насиченими.

Від 9 до 11 жовтня ретроградний Меркурій перебуває у напруженості з Марсом — це період, коли слова та дії можуть розходитися, спілкування дається важко, а непорозуміння виникають частіше, ніж зазвичай.

10 жовтня о 18:50 (GMT+3) настає молодик у 18-му градусі Терезів — важливий момент для визначення намірів, пов’язаних зі стосунками, рівновагою та справедливістю. Це час, щоб чесно визначити, чого ви хочете від партнерства — особистого чи ділового — і почати будувати більш гармонійні, взаємовигідні стосунки.

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12 жовтня о 13:04 Білий Місяць (Селена) входить у знак Терезів, посилюючи прагнення до ідеалу у стосунках, до найвищої форми справедливості та гармонії, що іноді може розходитися з реальністю.

14 та 15 жовтня Сонце утворює секстиль із Юпітером — це позитивна пауза в середині місяця. Це сприятливі дні для розширення горизонтів, вдалих можливостей, оптимізму та впевненості в майбутньому. Гарний час для важливих розмов і рішень, що вимагають віри в краще.

15 жовтня Марс утворює тригон із ретроградним Сатурном — енергія дії отримує підтримку дисципліни: те, що робиться цього дня методично й послідовно, має шанси закріпитися надовго.

20 жовтня ретроградна Венера утворює квадратуру з Плутоном — напружений день, пов’язаний із ревнощами, контролем, глибинними страхами у стосунках та фінансовими питаннями. Можливі нав’язливі думки або відчуття, що хтось намагається маніпулювати вами через прихильність або залежність.

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23 жовтня о 12:38 Сонце входить у знак Скорпіона — починається місяць глибини, трансформації та чесності перед собою. Після легкості та рівноваги Терезів настає час подивитися в очі тому, що зазвичай ховається під поверхнею.

24 жовтня ретроградна Венера утворює аспект з’єднання із Сонцем, а отже, розпочинається новий цикл Венери в 1-му градусі Скорпіона. Розпочинається півторарічний період, присвячений темам кохання, цінностей та стосунків — те, що усвідомлюється саме зараз, визначає напрям на наступні місяці. Цей день стає одним із найважливіших у всьому місяці. Меркурій стає стаціонарним і переходить у ретроградний рух.

Від 25 жовтня Меркурій переходить у ретроградний стан на три тижні — період, який вимагає перепровірки слів, документів та домовленостей. Цього ж дня ретроградна Венера повертається до знака Терезів, знову перетинаючи межу між двома знаками у своєму зворотному русі.

Від 25 жовтня і до кінця місяця Білий Місяць перебуває в опозиції до ретроградного Нептуна, тому зростає ризик ідеалізації у стосунках, ілюзій у питаннях моралі та вищих прагнень. Цими днями складно відрізнити щирий ідеал від красивого самоошуканства

26 жовтня о 07:12 — повня у 3-му градусі Тельця, що супроводжується напруженим квадратом Сонця з Плутоном — емоційно насичений, інтенсивний день, здатний вивести на поверхню глибинні питання цінності, безпеки та контролю. Можливі сильні переживання щодо грошей, майна або почуття власної значущості.

30 жовтня Марс утворює квадрат із ретроградним Меркурієм — завершальний акорд місяця проходить під тим самим знаком, що й його початок: дратівливість у словах, ризик конфліктів на порожньому місці. Варто зберігати терпіння і не давати словам випереджати думки, проводжаючи жовтень.

У жовтні 2026 року відбувається перехід від гострого, конфліктного старту через глибоку внутрішню роботу подвійної ретроградності (Венери та Меркурія) до моменту справжнього прозріння 24 жовтня — народження нового півторарічного циклу стосунків і цінностей. Місяць вчить: там, де хочеться діяти різко й напролом, варто зупинитися, перепочити й дати подіям дозріти — саме так, як завмирає планета перед розворотом.

На початку та наприкінці місяця існує ризик виникнення конфліктів без приводу. А приблизно 24 жовтня може з’явитися розуміння, яке визначить напрям ваших стосунків та цінностей на найближчі півтора року.

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