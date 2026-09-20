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ТСН у соціальних мережах

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Пальне вже перевалило позначку 100 гр: які АЗС підняли ціну 20 вересня

Ціни на дизельне пальне в Україні перетнули психологічну позначку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пальне здорожчало

Пальне здорожчало / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 20 вересня, на деяких АЗС знову змінилися цінники на пальне — дизель за ціною від 101 грн до майже 104 гривні відповідно класу.

Бензин не відстає і теж лізе вгору.

Зокрема, літр дизелю на WOG вже перевищив 100 грн. Звичайне ДП на заправках мережі коштує 101,90 грн за літр, а Mustang+ — 103,90 грн.

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Ціна дизельного пального на українських АЗС цими вихідними може перевищити 100 грн за літр, повпереджав паливний експерт і засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін.

Льоушкін припустив, що перші мережі можуть перетнути позначку у 100 грн за літр уже найближчими днями.

«Я вважаю, що цими вихідними буде досить цікава подія з ціною по дизелю», — заявив експерт.

За інформацією ABC News, ціни на дизельне пальне у світі сягнули рекордного рівня. У п’ятницю вранці середня ціна дизеля в США трималася біля рекордних $6,43 за галон. Це впливає на ціни пального в Україні.

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